Fornaci Picci, arrivano 15 milioni 

L’amministrazione di via Porcu conquista il finanziamento milionario destinato alla rinascita delle ex Fornaci Picci, lì dove saranno realizzate case a prezzi calmierati, spazi per le associazioni e servizi per la città, incastonati fra aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili. Il verdetto del Ministero delle Infrastrutture è arrivato nei giorni scorsi con il via libera alla pioggia di milioni per il progetto quartese presentato nell’ambito del bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”: 15 milioni di euro in tutto che il Comune spenderà per riqualificare l’ex area industriale al confine con Quartucciu.

Un mega piano in totale da 30 milioni che coinvolgerà anche i privati con forme di partenariato. «Sarà il punto di partenza di un piano strategico che ci consentirà di ridisegnare tutto il territorio quartese, con una nuova visione di città», commenta soddisfatto l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Il progetto

La proposta progettuale è la stessa approvata dalla Giunta Milia lo scorso marzo. Al centro del piano di riqualificazione le ex Fornaci Picci, un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla e ormai in disuso da decenni: i vecchi capannoni ospiteranno 65 alloggi di edilizia residenziale sociale. Un intervento di housing, destinato a quella fascia di popolazione che vive una una situazione di disagio abitativo: quartesi con un reddito non troppo basso per beneficiare delle case popolari, ma senza i requisiti per poter accedere ad un mutuo bancario. Gli appartamenti saranno realizzati nella parte centrale dell’ormai ex area industriale, intervallate da spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili. Mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città: spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo. E un hub di servizi dedicati a imprese e cittadini. Tra le ipotesi c’è quella di inserire spazi di coworking, baby parking, attività di aggregazione, orti urbani.

L’assessore

Una proposta progettuale definita in tempi record. «Appena insediati ci siamo messi subito al lavoro», sottolinea l’assessore Vanini, «e il risultato raggiunto è merito anche dell’impegno dimostrato dagli uffici e dai consulenti che ci hanno affiancato in questo percorso, tutti concentrati verso un unico obiettivo: definire la riqualificazione delle fornaci come contenitore del nostro programma di amministrazione, senza puntare su progetti eclatanti con effetti speciali. Questo è il primo passo di un piano strategico che coinvolge tutta la città, passando per altri due assi importanti del territorio: il centro storico e il lungomare Poetto».

Le tappe

Dopo la certezza del finanziamento, il Ministero ora ha 60 giorni di tempo per emanare il decreto, poi dovrebbe arrivare una prima tranche del finanziamento seguita dalla definizione del progetto e della gara d’appalto. E infine dal via ai lavori previsto il prossimo anno.

