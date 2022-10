Formazione all’estero, azienda a casa 

Un’opportunità per la nascita e lo sviluppo di nuove attività, che ha portato in Sardegna al finanziamento di 661 progetti d’impresa (per oltre 40 milioni di euro, su 1.872 domande presentate) e 2.145 posti di lavoro dalla sua creazione nel 2018. Il progetto “Resto al Sud” di Invitalia, nell’Isola, ha fornito un incentivo a giovani imprenditori e liberi professionisti, di età fra 18 e 55 anni.

La storia di “Oreri”

Fra questi anche chi ha deciso di tornare in Sardegna, dopo esperienze all’estero: «Ho vissuto a Roma, Amsterdam e Berlino dal 2006 al 2018 per motivi di studio», la storia di Luca Carboni, titolare della casa editrice Oreri in piazza Dettori. «Mi sono specializzato in tecniche di stampa e volevo portare queste competenze nella mia città. Con la mia compagna ho aperto un laboratorio di stampa risograph e una casa editrice, per sostenere chi vuole avvicinarsi alla produzione editoriale, artistica e grafica, ma anche alle pubblicazioni». Un’attività, nata a dicembre 2020 con un finanziamento di 49.000 euro, capace di svilupparsi non solo a livello locale: «La nostra iniziativa, pur situata a Cagliari, ha relazioni con tutta la Sardegna, alcune istituzioni culturali nel Nord Italia e ha prodotto lavori per Germania, Olanda e Francia», aggiunge Carboni.

Lo spazio creativo

Sempre a Cagliari, a settembre 2021, ha aperto Cultina: si tratta di uno spazio condiviso di coworking e social room, in via Giardini, dove poter lavorare, sperimentare e condividere. A gestirlo sono Ilaria Pisanu e Fiammetta Pani, che oltre a essere le fondatrici offrono anche la loro consulenza per sviluppare i progetti ospitati. «Senza questo incentivo non avremmo mai potuto aprire la nostra attività», segnala Pani. «Siamo tornate a Cagliari nel 2019, lavorando assieme sei mesi. Durante il lockdown abbiamo pensato di realizzare uno spazio di lavoro condiviso, perché ce n’erano pochi che riguardavano tematiche artistiche: tramite un questionario abbiamo compreso le esigenze della città in tal senso. Ospitiamo persone che lavorano nell’ambito creativo, poi abbiamo un laboratorio di stampa artigianale. Parallelamente organizziamo anche eventi culturali, come workshop e laboratori».