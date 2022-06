Forestas vigila su dune e pineta 

E a proposito di lavoratori, Mallocci ricorda che «i servizi potranno essere anche affidati all’esterno» e che esiste già «un elenco delle imprese da cui attingere». Chiarisce che si tratta di scelte condivise: «L’agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, agro-pastorale e faunistico affidatoci dai Comuni o da altri enti o da privati, operando sulla base di piani particolareggiati».

«Quest’ultimo patto - spiega Mallocci - rinnova un rapporto di collaborazione essenziale con i Comuni, ancora di più quando si ha un immenso patrimonio boschivo lungo un litorale. Non a caso la sede del cantiere forestale nasce proprio sul mare, nella vasta pineta fra le dune di Piscinas e il villaggio di Portu Maga. E qui diventa importante la difesa delle dune, la prevenzione, la lotta attiva agli incendi che possiamo combattere con sale operative e direzione di operazioni di spegnimento. Indispensabile la formazione del personale con qualifiche sulle conoscenze del verde, degli insetti, delle specificità del territorio, della circolazione dei fuoristrada, come anche e i controlli sulla commercializzazione dei materiali».

Limitare i danni al patrimonio naturalistico, combattere il fuoco, creare posti di lavoro, migliorare la sicurezza dei turisti e dei proprietari delle villette estive sulla Costa Verde. Questo sancisce la convenzione fra Forestas e il Comune, firmata nei giorni scorsi nella sede dell’agenzia, in viale Merello, dal direttore generale Maurizio Mallocci, e dal commissario straordinario Francesco Cicero. Un impegno lungo trent’anni che rende giustizia al paese più vasto del Medio Campidano e il terzo dell’Isola, l’unico dell’Unione dei Comuni Monte Linas-dune di Piscinas orfano di un presidio forestale, rispetto a Villacidro, Guspini e Gonnosfanadiga.

Forestas

Il personale

E a proposito di lavoratori, Mallocci ricorda che «i servizi potranno essere anche affidati all’esterno» e che esiste già «un elenco delle imprese da cui attingere». Chiarisce che si tratta di scelte condivise: «L’agenzia può procedere alla stipula di convenzioni di durata pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale, agro-pastorale e faunistico affidatoci dai Comuni o da altri enti o da privati, operando sulla base di piani particolareggiati».

Il Comune

«La convenzione - ricorda Cicero - è un atto importante per la salvaguardia di un territorio che ha un immenso patrimonio naturalistico. Sono 174 gli ettari affidati alla tutela e protezione della forestale. La vigilanza e il controllo va su diversi fronti, non escluso quello dei rifiuti e delle acque. In un periodo storico in cui le problematiche legate al cambiamento climatico sono al centro dell’attenzione di studiosi, la presenza di un presidio costante è garanzia per tutti. Certo, conta molto il senso di responsabilità di ciascuno di noi».

La Regione

Soddisfatto l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis. «Un passo importante - afferma - che chiude un percorso di preparazione avviato una decina di anni fa. Per i prossimi trent’anni il territorio potrà contare su una guida sicura. Ora le istituzioni, in particolare i paesi del Linas, potranno fare rete per soluzioni comuni e migliorati per risolvere le problematiche che affliggono le terre del Campidano. Partiamo dalla campagna antincendio 2022 e da questa estate che si preannuncia molto calda».

