Forestas, in piazza i lavoratori beffati 

«Il servizio antincendio non si tocca»: è il grido di protesta dei lavoratori di Forestas che ieri mattina hanno manifestato in via Lo Frasso sotto la Corte dei conti e sotto la sede del Consiglio regionale in via Roma. Successivamente c’è stato un confronto al tavolo dei capigruppo, tra cui il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e l’assessora degli Affari regionali Valeria Satta, dalle 13 alle 14,30 con una delegazione del Sindacato autonomo dipendenti regione Sardegna che ha fatto presente la gravità della situazione e chiesto un intervento deciso da parte della politica.

Istanze

Il motivo delle protesta nasce dalla decisione di due settimane fa della Corte dei conti di non approvare l’accordo del Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione), firmato lo scorso 29 aprile dai sindacati, che sancisce il passaggio definitivo dei 5mila dipendenti dell’agenzia nel contratto collettivo regionale. «Questa rischia di essere la campagna antincendio peggiore di sempre», sbotta Gianluca Cinus, segretario del Sadirs Forestas.

Carenze

«La bocciatura della Corte dei conti mette in ginocchio i lavoratori e il contratto privato non consente di svolgere adeguatamente l’antincendio a causa della netta diminuzione che comporta: le forze schierate si riducono al 10%, dei 3.200 lavoratori necessari si passa quindi a 300, il che significa un enorme danno per l’intero territorio. Mancheranno soprattutto vedettisti e autisti, il che aumenta la preoccupazione perché durante l’estate il rischio di incendi aumenta notevolmente». Dopo il dialogo della delegazione sindacale al tavolo dei capigruppo si è aperto uno spiraglio di luce ma la preoccupazione resta. «Ci hanno garantito che nel momento in cui non dovessero risolversi le interlocuzioni tra la Corte dei conti e il Coran loro saranno pronti a entrare in Consiglio con una nuova legge atta a garantire almeno per questa estate lo svolgimento del servizio antincendio in maniera completa senza tagli di personale. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti, noi rifiuteremo qualunque legge che prevede mansioni superiori e siamo pronti a proseguire nella nostra lotta ad oltranza».

