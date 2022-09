Fontanieri per tappare le falle 

Il secondo fontaniere è entrato in servizio, il terzo è in procinto di esordire nei ranghi di Abbanoa. L’assunzione della seconda figura professionale, avvenuta attraverso un’agenzia interinale, dà respiro all’unico esperto rimasto attivo in Ogliastra dopo che il primo agosto un collega è andato in pensione. Tuttavia, in attesa che Abbanoa dia il via libera al reclutamento del fontaniere vincitore di concorso, nel personale in servizio per conto del gestore restano le criticità in un’area di 1.854 chilometri quadrati.

Emergenza

La Cisl ha sollecitato l’assunzione di 7 fontanieri per completare l’organico ridotto all’osso da oltre un anno, cioè da quando quattro dipendenti ex Esaf sono stati trasferiti all’Enas e tre sono andati in pensione. «Abbiamo chiesto - confermano dal sindacato di categoria Femca-Cisl - che venga portata avanti una selezione dedicata all’Ogliastra, cercando di garantire ai più giovani una possibilità di stabilizzarsi economicamente per garantire loro un futuro».

Il parere

Complessivamente, in tutta l’Isola, il gestore unico sta assumendo un centinaio di figure professionali. Rafforzeranno sia i settori tecnici, tra cui Distribuzione, che si occupa delle reti, sia i servizi alla clientela. In Ogliastra l’estate appena passata evoca ricordi amari nel contesto del servizio idrico. «Ma ora - sottolinea Giampietro Murru, 61 anni, sindaco di Ilbono, uno dei centri che più hanno sofferto le criticità strutturali - la situazione è nettamente migliorata e il personale ha sistemato i punti sensibili». Abbanoa, nell’ambito del programma “Reti intelligenti”, interverrà a Tortolì per suddividere in 6 distretti i 95 chilometri di condotte distribuite sotto le strade dell’abitato. Distretti telecontrollati e dotati di apparecchiature che regoleranno portate e pressioni.