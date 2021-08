Fontanamare, scommessa sui camper 

A Fontanamare, nella costa gonnesina, nascerà un’area camper da 45 piazzole, con lavanderia, mini market, servizi, zone barbecue e aree gioco. Il sogno di Graziano Zuddas, 55 anni, dipendente di un’azienda metalmeccanica di Portovesme, sta per diventare realtà. Il percorso burocratico è stato lungo e tortuoso (il primo progetto risale al 2007) ma la perseveranza ha premiato l’idea: dalla prossima estate i primi camper potranno finalmente sostare nell’area di Fontanamare. Ad accoglierli troveranno ulivi e lentischi, immersi nella tranquillità della macchia mediterranea ma a due minuti dalla costa, con la possibilità di rifornimento idrico e di scarico dei reflui, oltre a due aree giochi dedicate ai bambini e due aree attrezzate per il barbecue, una lavanderia a gettoni e un minimarket. All’ingresso è prevista una reception mentre nella parte più interna verrà costruita una sala per le colazioni. I lavori inizieranno a breve.

Percorso a ostacoli

«L’idea è del 2007», racconta Graziano Zuddas: «A Gonnesa non c’era niente del genere e io avevo questo terreno di circa un ettaro in una posizione strategica. Così abbiamo presentato il primo progetto che però si scontrò con il nuovo Piano paesaggistico regionale, allora appena approvato. Però, nonostante le difficoltà, non mi sono mai arreso».

Nel 2016 Gonnesa approva il nuovo Piano urbanistico comunale: tra le novità c’è la previsione della zona G10, area attrezzata turistica. «Quella è stata la chiave di volta», dice Mirco Scanu, 35 anni, il geometra che ha modificato il progetto originario e seguito tutto l’iter: «Nel progetto – aggiunge – ci siamo ispirati al rispetto dell’ambiente. Ad esempio, la strada che passerà nel mezzo dell’area l’abbiamo progettata in modo da non dover tagliare neanche un albero tra quelli originari. Inoltre tutti i materiali che utilizzeremo nei lavori saranno ecosostenibili».

Il sì del Consiglio

Il via libera ufficiale è arrivato qualche giorno fa, quando il Consiglio comunale ha approvato il piano particolareggiato della zona G10. Dalla prossima estate Gonnesa incrementerà la sua offerta turistica: camper e caravan potranno fermarsi a Fontanamare, a pochi metri dalla strada provinciale, in un’area attrezzata pronta a riceverli. «L’accoglienza che abbiamo in mente è collegata al territorio», spiega Graziano Zuddas: «Ai camperisti che verranno da noi faremo presenti le opportunità che offre la nostra zona: escursioni in mountain bike, trekking, arrampicata, surf. Per puntare sul turismo, è necessario fare sistema». A Fontanamare l’idea sta per trasformarsi in realtà.

