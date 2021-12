Fonni e Desulo, danni incalcolabili 

Era solo neve. Ma l’effetto è stato quello di un terremoto. La nevicata del 29 novembre ha portato a galla annose fragilità strutturali dei servizi essenziali dei paesi di Barbagia-Mandrolisai. Difficile fare la conta dei danni. L’elettricità è tornata grazie ai generatori. Per il tempo in cui è mancata, sono innumerevoli le perdite per aziende, allevamenti e attività commerciali. Da Fonni a Gadoni, da Desulo a Sorgono, poi, ancora si lavora sulle strade. «Si dovrà fare chiarezza su quanto accaduto - afferma la sindaca di Fonni Daniela Falconi – una nevicata non può far mancare la corrente elettrica a una ventina di paesi. Enel, che la distribuisce, deve far sapere se son previsti indennizzi per i danni subiti. Inoltre da anni si dice che i pali su cui viaggia l’alta tensione di Terna vadano sostituiti».

Calamità naturale

A Fonni è stata deliberata la calamità naturale. «In campagna, dove ci sono oltre 200 aziende agricole, si è dovuto mungere a mano - prosegue Falconi – Ma si stanno rilevando anche danni strutturali. Per quanto riguarda il paese, la chiusura di un’attività per un solo giorno è grave di per sé, oltre alla merce che si è dovuta buttare». I panifici lunedì prima dell’alba avevano gli impasti pronti: impossibilitati a cuocerli, ne hanno dovuto buttare quintali. Ristoranti, agriturismi, attività hanno solo potuto guardare inesorabilmente le scorte di cibo marcire dentro frigoriferi e congelatori. Salvo chi aveva gruppi elettrogeni e chi ha messo buste di neve in frigo per salvare il cibo. I caminetti poi sono serviti anche per cucinare. Un ritorno al passato del quale si sorride con amarezza.

Centri isolati

Crollate anche le reti telefoniche, comprese quelle fisse e Adsl, che continuano ad andare a singhiozzo. A Desulo, senza corrente per 36 ore, una denuncia arriva dal Parco Pindoro, appena fuori dal paese: «Mio marito è rimasto a letto in un soppalco: non potevamo utilizzare il montacarichi per portare giù la sua sedia a rotelle - ha scritto Sonia Peddio – In un paese civile nel 2021 esprimo disappunto e rabbia».