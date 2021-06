Fondo Resisto, nuovo round 

«La Giunta Solinas spende tutte le risorse disponibili per fronteggiare gli effetti della pandemia. Abbiamo riaperto i termini dell’avviso pubblico a sportello “Resisto” per le grandi imprese della filiera turistica operanti in Sardegna. Dal 5 luglio potrà essere presentata la domanda di aiuto telematica (Dat)». L’annuncio è dell’assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, più volte al centro delle accuse mosse da chi non è riuscito a partecipare al bando e quindi a incassare i fondi a sostegno delle imprese e lavoratori autonomi. Ora la riapertura della gara apre uno spiraglio per quanti volessero concorrere alla ripartizione degli aiuti.

Fondi in campo

Partito da un plafond di quasi 64 milioni di euro, risultati insufficienti a coprire tutte le richieste giunte da ogni parte dell’Isola, il bando Resisto mette ora a disposizione la dotazione finanziaria ancora disponibile destinata alla Linea Grandi imprese della filiera turistica, ossia 791mila e 190 euro, risorse che arrivano dal Por Fse Sardegna 2014-2020. Contributi a fondo perduto sui quali le aziende, sofferenti per la crisi generata dal lockdown. Un bando sul quale molti avevano puntato gli occhi: le risorse messe a disposizione erano considerate un equo ristoro dopo i mancati guadagni.

Le domande

La presentazione della Dat, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione all’interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (Sil) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 di lunedì prossimo e fino alle 23:59 del 12 luglio: farà fede la data di invio telematico certificata dal Sil. L’ordine cronologico di invio telematico delle domande – precisa la nota della Regione – costituisce l’unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili. Una procedura trasparente e che non dovrebbe creare problemi come la volta scorsa.

I siti web

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate via mail a lav.impreseL22art14avvisoresisto@regione.sardegna.it. La risposta, in forma anonima, sui seguenti siti web: www.regione.sardegna.it –www.sardegnalavoro.it, www.sardegnaprogrammazione.it, nella pagina relativa all’avviso, al fine di garantire trasparenza e pari condizioni tra i concorrenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA