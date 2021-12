Fondi Ue per i disoccupati sardi 

Serviranno per reinserire nel mondo del lavoro una parte degli ex dipendenti del Porto Canale di Cagliari e di Air Italy le risorse del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg), che la Regione ha ottenuto per il biennio con un'azione congiunta, portata avanti insieme ad Aspal, Consiglio regionale e sindacati. I fondi finanzieranno politiche attive di formazione, bonus assunzionali e per favorire la capacità di autoimpresa.

Aiuti

Nello specifico, circa 4,6 milioni di euro sono destinati a interventi per 611 lavoratori sardi di Air Italy in Cigs, per cui è stata fatta richiesta. Della somma complessiva, quasi 3,9 milioni di euro (l’85%) provengono dalla quota Feg, e circa 684 mila euro (15%), dal cofinanziamento Regione/Aspal. A questi si aggiungono oltre 1,7 milioni di euro, per i 190 lavoratori del Porto Canale di Cagliari. Anche in questo caso, l'85%, ovvero 1,5 milioni derivano dal Feg, e il 15%, quasi 264mila euro dalla Regione/Aspal. I dettagli sono stati illustrati ieri, a Cagliari, dall'assessora regionale al Lavoro, Alessandra Zedda.

«È stata una procedura complessa», ha spiegato l'assessora, «perché ottenere i fondi europei non è semplice. Ora abbiamo la disponibilità per attivare la formazione, con progetti specifici, sia per i lavoratori di Air Italy che per quelli del Porto Canale. E questo spianerà la strada anche ad altre vertenze».

I più veloci

Zedda ha rimarcato che la Regione è stata «la prima a ottenere il finanziamento con il nuovo regolamento». Con questo sostegno, i lavoratori beneficiari «potranno acquisire nuove competenze e certificarle. Ad esempio», ha sottolineato l'assessora, «è importante che il personale di volo e, soprattutto, quello che attiva prestazioni tecniche specialistiche, sia sempre aggiornato. Le licenze hanno una scadenza, ma ora non avremo più problemi, perché riusciremo a confermarle per tutto il 2022».

Futuro da costruire

Sulla questione è intervenuta anche la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), che reputa l’accesso alle risorse europee «ossigeno per i lavoratori di Air Italy e per quelli del Porto Canale di Cagliari» e invita a non sprecare «il tempo conquistato», e a trovare «una soluzione che vada oltre le doverose misure di solidarietà sociale. L’istituzione dell’Agenzia per il lavoro portuale a Cagliari approvata in legge di Bilancio», ha evidenziato. «È un punto di partenza, ma bisogna che anche per Air Italy si lavori a uno sbocco diverso e costruttivo».

Nel frattempo, le sorti dei 1.322 lavoratori di Air Italy sono legate a un filo sottilissimo. Se il governo nazionale non dovesse trovare una soluzione per convincere l’azienda a chiedere la proroga della cassa integrazione, con l'inizio del nuovo anno, piloti, assistenti di volo e di terra si ritroveranno disoccupati. «Il nostro appello», ha detto l'assessora Zedda, «è stato corale. Come Regione Sardegna e Lombardia abbiamo sempre supplicato il governo nazionale di fare una proposta ad Air Italy, per mantenere la cassa integrazione. Da parte della proprietà non c’è voglia di farlo, ma dobbiamo essere propositivi e questo passo può farlo solo il governo».