Fondi Ue, la rabbia delle aziende 

La rivolta degli agricoltori si sposta dalle campagne in Tribunale. Sette aziende agricole dell’Ogliastra, stremate dai tempi biblici per l’erogazione dei contributi comunitari, si sono rivolte al Tar. Accogliendo le istanze presentate dall’avvocato Stefano Barberio e Mauro Porcu, i giudici hanno intimato Agea, ente erogatore, a definire le pratiche della domanda di contributo datata 11 giugno 2015. Sul piatto ballano alcune decine di migliaia di euro, risorse essenziali per garantire la sopravvivenza delle aziende. Che, a sette anni di distanza, di soldi non ne hanno visto, sembrerebbe a causa di presunte anomalie sul Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. I magistrati amministrativi hanno disposto la nomina di un commissario ad acta.

Il caso

Tre aziende di Arzana, due di Baunei, una di Villagrande e una di Ulassai si sono rivolte ai giudici amministrativi. I ritardi riguardano i pagamenti dei sostegni destinati agli agricoltori che hanno maturato il diritto alla Domanda unica. Lo strumento è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro di valore uniforme o con diversi importi per scaglioni di ettari. Parametri fissati dal Ministero su indicazione dell’Unione europea. Ad Agea è subentrata Argea, ma sono rimaste nella competenza della stessa Agea (per ogni aspetto gestionale ed economico) le domande uniche relative alle annualità sino al 2020, come quelle in ballo nella lite giudiziaria. «Non avendo Agea eseguito la sentenza di cognizione pur a fronte della sua regolare notifica, e non essendosi la stessa Agenzia neppure costituita nel giudizio, il ricorso - hanno sostenuto i magistrati - merita accoglimento, con la conseguente condanna a dare completa e integrale esecuzione alla sentenza del 5 febbraio 2021 per cui Agea dovrà dare espresso riscontro alla domanda di contributo presentata dai ricorrenti l’11 giugno 2015».

Commissario in vista

Agea ha 45 giorni di tempo per sciogliere le riserve. Scaduto il termine intimato dai giudici, negli uffici dell’ente irromperà il commissario ad acta. «Il dirigente ministeriale dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio laddove manchi apposito stanziamento, sia a dare sostanza alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il commissario straordinario - hanno precisato i giudici - dovrà attuate tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento».