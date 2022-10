Fondi Ue, la Corte dei conti batte cassa 

Prima le indagini della Guardia di finanza (solo per la presunta truffa delle recinzioni, 174 indagati e 50 aziende agricole coinvolte) ora la “mano pesante” della magistratura contabile. La Corte dei Conti sta scrivendo le sentenze che condannano le aziende agricole, segnalate alle Procure di Sassari e Nuoro, a restituire le somme indebitamente percepite dall’Unione europea, si tratta dei fondi erogati in Provincia di Sassari nell’ambito dei Piano di Sviluppo Rurale (Psr). Le indagini sono quelle condotte perlopiù dalla Tenenza di Ozieri e riguardano, stando alle ipotesi dei pm, «un complesso sistema illecito nel quale le varie aziende agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e fornitori, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli». In pratica, invece di affidare i lavori a imprese edili e soggetti autorizzati (anche per “installazione di attrezzature, interventi su fabbricati, impianti tecnologici finalizzati alla produzione ed utilizzo di energia e spese generali”) tutto avveniva tra aziende “amiche” che, sempre secondo i pm, avrebbero fatto la “cresta” sulle somme incassate da Argea (agenzia regionale che eroga i fondi Ue).

«È danno erariale»

La Corte dei Conti ha stabilito che se viene provato lo schema indicato dalla Guardia di finanza di Ozieri e di Sassari, il danno erariale è certo. Sono state firmate e notificate già diverse sentenze che impongono ai destinatari dei provvedimenti la restituzione dell’intero contributo incassato. Per avere un quadro sintetico degli atti della magistratura contabile della Sardegna, si possono citare due casi. Una azienda agricola di Nule è stata condannata a restituire circa 70 mila euro per avere «scientemente costituito un falso supporto documentale finalizzato a dimostrare l’avvenuta fornitura e posa in opera dei materiali per le recinzioni, in realtà realizzate “in economia” senza alcun apporto da parte di terzi, con condotte strumentali volte a simulare l’avvenuto pagamento degli interventi indicati allo scopo di ottenere la concessione del finanziamento pubblico». Un’altra azienda agricola di Bono dovrà invece versare circa 25 mila euro.

Niente prescrizione

Gli importi variano a secondo dei lavori finanziati, la Corte dei Conti ha anche stabilito che non c’è prescrizione che tenga. Difficile dire quanti saranno i destinatari delle sentenze, la magistratura contabile valuta caso per caso. Nella maggior parte delle sentenze compare il nome di uno stesso tecnico, un agronomo di Sassari, anche lui oggetto di verifiche, che avrebbe assistito le aziende e diretto i lavori.