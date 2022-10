Fondi Ue, dote raddoppiata per l’Isola 

Un miliardo e cinquecento milioni di euro per tracciare traiettorie verso lo sviluppo sostenibile dell'Isola, declinato in sei priorità che aderiscono agli obiettivi di programmazione strategica europea. È stata presentata, ieri mattina a Olbia, la nuova Programmazione regionale 2021-2027, in occasione dell'evento annuale del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr). Dalla Competitività intelligente alla Transizione digitale, a cui sono stati destinati 340 milioni per digitalizzare i comparti produttivo e istituzionale e puntare su ricerca, innovazione e crescita delle medie e piccole imprese con l’obiettivo di contarne 450 ad alta intensità digitale.

Obiettivi da centrare

Dalla Transizione verde, previsti 522 milioni di euro da spendere nell'energia rinnovabile, nelle azioni di contrasto al cambiamento climatico e nella gestione sostenibile delle risorse idriche, alla Mobilità urbana sostenibile per cui sono stati stanziati 52 milioni. Poco più di 225 milioni, la somma dedicata a una Sardegna più sociale e inclusiva da investire in occupazione, istruzione, politiche sociali, sanità, turismo e cultura, con la vocazione dell'inclusività. Stessa cifra per lo Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale, con l'intento di integrare le politiche a beneficio delle aree urbane con quelle messe in campo nelle aree extra urbane. La programmazione per il prossimo settennato, volata lo scorso 4 ottobre a Bruxelles, è in via di approvazione in commissione europea, dopo un lungo iter partito a fine 2019 con la prima delibera di Giunta e concluso ad aprile scorso con la definitiva formulazione della proposta di programma, frutto di un intenso processo partecipato per mettere a fuoco le necessità di sviluppo dell'Isola.

La Regione

«Auspichiamo di ottenere quanto prima il giudizio positivo della commissione europea, previsto a brevissimo, per avviare i progetti definiti nel programma, in particolare quelli legati all'innovazione, alla digitalizzazione e alla transizione verde», dice il presidente della Regione, Christian Solinas. «Attendiamo l'approvazione per andare spediti nell'esecuzione dei progetti previsti nella programmazione in cui ci sono spazi importanti per l'innovazione», commenta l'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, aprendo i lavori. «La grande sfida - aggiunge - è cercare di capire come sburocratizzare per accelerare la nostra capacità di spesa». La programmazione ha una dotazione finanziaria quasi raddoppiata rispetto a quella del precedente ciclo, passando da 900 milioni a un miliardo e 500 milioni.