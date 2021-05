«Fondi per la scienza e le partite Iva» 

Prima l’Einstein Telescope. Pd e LeU non hanno dubbi: è l’osservatorio pioneristico di onde gravitazionali di terza generazione il progetto al quale dare priorità tra quelli sardi finanziabili con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Roberto Deriu (Pd) è il primo firmatario di una mozione che impegna la Giunta Solinas in questa direzione. Gli altri firmatari sono i dem Salvatore Corrias e Giuseppe Meloni, e il capogruppo di LeU Daniele Cocco. L’osservatorio dovrebbe essere ospitato a Lula, nel sito delle miniere di Sos Enattos.

Telescope e Recovery

Secondo Deriu, «oltre al grande valore culturale, l'Einstein Telescope avrebbe un importantissimo impatto socio-economico perché in fase di costruzione porterà lavoro a tante persone in un territorio poco popolato, e nello stesso tempo sarà un grande polo scientifico di valore internazionale, destinato ad attrarre nuove risorse da investire nella frontiera della scienza e della tecnologia». Inoltre, «in questo modo si rilancia il tessuto imprenditoriale e si dà lustro anche alle Università di Sassari e di Cagliari, entrambe in prima linea per la realizzazione del progetto». Insomma, «è una grandissima occasione che la Sardegna non deve lasciarsi scappare».

L’impatto economico

Al lavoro sull’impatto economico dell’emergenza pandemica, anche il Movimento Cinquestelle. Ma sul fronte Ristori, con una proposta di legge che prevede 2.000 euro una tantum per i liberi professionisti titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata dell'Inps con domicilio fiscale in Sardegna. Due categorie che non hanno beneficiato di alcun indennizzo da quando è scattata l'emergenza economica legata alla pandemia. «Si tratta di lavoratori che stanno pagando a caro prezzo la crisi dato che il loro inquadramento previdenziale non gli consente di accedere nemmeno agli ammortizzatori sociali», ha spiegato la prima firmataria, la consigliera Desirè Manca.

I beneficiari

La misura è cumulabile con i ristori previsti a livello nazionale. Possono accedere al contributo i lavoratori che hanno dichiarato un reddito lordo da lavoro autonomo (come da ultima dichiarazione) non superiore ai 20mila euro e con un volume d'affari non superiore a 30mila. Per i soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2020 non si applica il secondo requisito. Quanto alla copertura finanziaria, la proposta di legge fa riferimento a oneri per 11 milioni di euro a valere sul Fnol, il fondo nuovi oneri legislativi. La platea di beneficiari, dunque, dovrebbe essere di circa 5.500 persone.

La consigliera ha ricordato di aver chiesto già in più occasioni all'assessora del Lavoro Alessandra Zedda di comprendere queste categorie negli interventi già approvati, e di essere al lavoro per far sì che la proposta sia recepita nel prossimo provvedimento sui ristori a cui sta lavorando la stessa assessora.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

L'Einstein Telescope, l’osservatorio pionieristico nelle minisere di Sos Enattos a Lula, deve essere una priorità per la Regione, una grandissima occasione che la Sardegna non deve lasciarsi scappare, al fine di garantire uno sviluppo e una crescita culturale, sociale ed economica per la provincia di Nuoro e per l’intera Isola