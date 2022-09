Fondazione, si cambia tra le polemiche 

Uno statuto più snello, adeguato nella definizione degli organismi ma con le stesse finalità: garantire una gestione integrata del patrimonio culturale materiale e immateriale della città di Eleonora. Passano con i voti della maggioranza (a favore anche Sergio Locci) le modifiche allo statuto della Fondazione Oristano, ma l’assenza del consigliere Giuliano Uras, non è passata inosservata. L’esponente di Sardegna 20Venti non aveva nascosto perplessità ipotizzando anche la nascita di un altro organismo dedicato esclusivamente alla Sartiglia che camminasse di pari passo a quello esistente. Le rassicurazioni della dirigente del settore Programmazione e del segretario generale non sono bastati, a quanto pare, a convincerlo della bontà dell’operazione.

In Aula

A illustrare nell’aula degli Evangelisti le modifiche allo statuto è stato il sindaco Massimiliano Sanna che ha dedicato la prima parte del suo intervento a un excursus sul percorso della Fondazione e sui risultati raggiunti. Tra i passaggi elencati anche la richiesta di adeguamento dell’Anac, l’Autorità anticorruzione che, dopo due anni di attività, ha trasmesso al Comune alcuni rilievi sulla presenza di privati nel Consiglio di amministrazione. «Con questo Statuto ci stiamo adeguando - ha spiegato il primo cittadino - Il Cda viene ridotto a cinque componenti, tre nominati dall’amministrazione civica. I Gremi diventano soci partecipanti e danno un parere obbligatorio su ogni decisione che riguarda la Sartiglia». Proprio sul ruolo delle corporazioni di San Giovanni e San Giuseppe si è soffermato Sanna. «Gli articoli 5, 20 e 27 definiscono l’importanza dei Gremi, viene ribadito che sono gli unici depositari storici della Giostra».

Gli obiettivi

Poi i risultati della Fondazione nell’ultimo anno grazie all’attività di promozione che, ha ricordato il sindaco, ha fatto registrare un aumento di presenze del 30 per cento. «La Fondazione è il braccio operativo dell’amministrazione civica». Concetto che non trova conferma negli interventi dell’opposizione. «Il sindaco ci dice che l’organismo recepisce gli indirizzi del Consiglio ma forse intendeva solo quelli della Giunta e della maggioranza - ha replicato il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna - Chiediamo da tempo di vedere i bilanci consuntivi ma non siamo mai stati ascoltati. Il Controllo analogo è previsto nello Statuto, ma non è mai stato istituito». Per la collega di partito Carla Della Volpe le modifiche recepiscono gli indirizzi dell’Autorità, ma da un punto di vista politico non rispondono agli obiettivi. Dalla maggioranza l’appello del sardista Gianfranco Porcu. «Votare contro il provvedimento significa andare incontro a un vuoto gestionale».