«Fondazione Oristano da sdoppiare» 

La posta in gioco è alta, anzi altissima. Lo Statuto della Fondazione Oristano approda in Consiglio comunale per l’approvazione delle modifiche necessarie ad attribuire all’organismo i requisiti necessari a diventare società in house. Sullo sfondo c’è la scadenza imposta dall’Autorità Anticorruzione: entro il 30 settembre via libera al nuovo Statuto, in caso contrario il Comune si vedrebbe costretto a revocare l’affidamento in gestione del sistema culturale cittadino alla Fondazione Oristano. Tre i punti da correggere: via i Gremi dal Consiglio di amministrazione, che sarà composto da cinque membri, niente comitato di presidenza e istituzione del controllo analogo.

Scettici e rischi

Ma che l’argomento sia un terreno parecchio scivoloso per la maggioranza di governo, non è un segreto per il sindaco che ieri, dopo la riunione della commissione agli Organismi partecipati, ha riunito l’intergruppo di maggioranza. La linea battuta dal primo cittadino non convince tutti all’interno della coalizione e il rischio di inciampare è alto. Tra gli scettici c’è anche il consigliere di Sardegna 20Venti Giuliano Uras che sul voto in aula non si sbilancia. Nel corso della seduta congiunta dei parlamentino Bilancio e Partecipate, una settimana fa, aveva ipotizzato una strada alternativa: creare due organismi slegati, uno per la promozione del patrimonio culturale cittadino, l’altro per la valorizzazione della Sartiglia. «La Fondazione Oristano ha assunto in questi anni una connotazione completamente diversa da quella che animava lo spirito della Fondazione Sartiglia - osserva - l’idea originale era quella di dare vita a un pool di professionisti che attraverso la giostra equestre valorizzasse l’immagine del territorio». La rigidissima tabella di marcia, poi, fa discutere. «Non c’è il tempo tecnico per approfondire l’argomento - va avanti - peraltro non è stato un caposaldo del nostro programma elettorale: questa maggioranza non è un Lutzu-bis, non è detto che gli interventi avviati in passato debbano essere perseguiti pedissequamente».

La Commissione

Ieri nuova seduta del parlamentino agli Organismi partecipati, nel corso della quale la dirigente del settore Programmazione ha fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti economici.La gestione del sistema culturale cittadino ha un costo di circa 480mila euro: 320 finanziati dalla Regione, 160 a carico del Comune che aggiunge 50 mila euro per l’organizzazione della Sartiglia e altri 25 mila euro per spese di funzionamento non rendicontate.