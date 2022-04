Folle fuga sul pick-up rubato: in manette 

Il 45enne, come ricostruito dalla Polizia, non si è fermato all’alt, compiendo una serie di manovre molto pericolose e rischiando più volte di causare un incidente. Intanto le pattuglie della stazione di Sestu hanno creato un blocco nella strada d’uscita. Ma non è servito: Mostallino, per proseguire la fuga, ha colpito una delle vetture di servizio dei carabinieri, rischiando anche di investire un militare, costretto a gettarsi in cunetta per salvarsi. Il pick-up ha così raggiunto le strade di campagne di Sestu inseguito sempre dalle volanti.

Il movimentato episodio è iniziato dalla segnalazione di un furto di un pick-up Ford Ranger a Villasor. La segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri ha avviato le ricerche nell’hinterland cagliaritano da parte di tutte le forze dell’ordine per il timore che il mezzo servisse per qualche rapina. L’auto è stata intercettata prima nella zona di Settimo San Pietro, lungo la statale 387 poi una pattuglia dei carabinieri l’ha notata lungo la 554 ma nella corsia opposta, diretta verso Monserrato. È qui, nell’area tra la Cittadella universitaria e il Policlinico, che i poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno “agganciato” il pick-up riconoscendo subito il conducente, Mostallino, conosciuto per i suoi numerosi precedenti proprio per i furti d’auto commessi a ripetizione negli ultimi mesi a Cagliari e nei paesi dell’hinterland.

L’ennesimo furto di un’auto, una folle fuga lungo le strade statali 387 e 554, una pattuglia dei carabinieri speronata con un militare costretto a buttarsi per evitare di essere travolto, un lungo e pericoloso inseguimento e lo schianto contro il muro di un’abitazione a Sestu, il disperato tentativo di scappare a piedi dai poliziotti e alla fine la resa. La nuova azione di Gianfranco Mostallino, 45 anni di Decimoputzu di fatto senza fissa dimora, ha tenuto impegnati sabato sera per parecchio tempo gli agenti della squadra volante di Cagliari che in collaborazione con i militari della stazione di Sestu alla fine sono riusciti a bloccarlo, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Il 45enne è accusato anche di danneggiamento aggravato e ricettazione. Nel mezzo rubato sono stati recuperati alcuni oggetti quasi certamente frutto di altri furti. Ha trascorso due notti nelle camere di sicurezza della questura: oggi il processo per direttissima.

L’allarme

Il pericolo

L’incidente

Un lavoro di squadra tra le centrali operativi di Polizia e Carabinieri ha permesso di proseguire l’inseguimento in sicurezza fino a via Tripoli, sempre a Sestu. Qui le pattuglie della squadra volante hanno obbligato il conducente del mezzo in fuga a una manovra improvvisa e il pick-up è finito contro il muro di un’abitazione. Mostallino non si è però arresto. Sceso dal veicolo, è entrato in un giardino privato, riuscendo ad allontanarsi verso via Monserrato. Ma i poliziotti, sempre in collaborazione con i carabinieri, non lo hanno mai perso di vista, bloccandolo poco dopo. Nel mezzo rubato c'erano due tv e altri oggetti su cui verranno effettuati gli accertamenti.

Le indagini

Oramai non si contano più gli episodi che hanno visto Mostallino protagonista: furti di auto soprattutto, gli ultimi due in settimana a Cagliari con altrettante denunce. E poi altri raid in città e in altri Comuni dell’hinterland, fino a spostarsi di alcune decine di chilometri per mettere a segno altri colpi. Sono in corso le indagini di Polizia e Carabinieri per far chiarezza su tutti gli episodi che potrebbero confluire in un’unica segnalazione alla Procura.

