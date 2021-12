Folla enorme tra Cortes e piazze 

«C’era talmente tanta gente che avremmo potuto riempire 10 alberghi e 15 ristoranti. Un’ondata assurda, a conferma di quanto le persone avessero voglia di montagna». L’albergatrice Delia Cualbu racconta una domenica che a Fonni sarà ricordata per parecchio tempo. La sindaca Daniela Falconi aggiunge sarcastica: «Mi domando se qualcuno sia rimasto a Cagliari, al Poetto, oppure a Sassari. Sì, ieri c’erano almeno 8 mila visitatori, 2 mila nella giornata di sabato». Autunno in Barbagia fa il pienone, il paese montano si rilancia aprendo le sue Cortes mentre il web mormora sugli assembramenti osservati nella via principale, soprattutto durante l’esibizione delle maschere tradizionali. Così, il fine settimana da incorniciare lascia in eredità anche la paura per i possibili focolai di Covid.

Rassicurazioni

«La nostra organizzazione è stata impeccabile, abbiamo controllato a tutti il Green pass e distribuito un braccialetto ai presenti - dice la sindaca - ovviamente, una simile ondata non era prevista e qualcosa può essere sfuggita. La manifestazione si regge sul volontariato e sulla buona volontà dei paesani. Speriamo che vada tutto bene. Il paese si meritava una simile ripartenza». Puntualizza: «La calca si è creata durante la sfilata delle nostre maschere tipiche, nel pomeriggio, in quella parte di piazza che ha fatto da imbuto. Durante tutta la giornata si passeggiava tranquillamente».

Monti candidi

«La neve si è confermata un’attrattiva: sono arrivati tanti pullman e visitatori - dice Gino Mattu, assessore al Turismo -. Abbiamo riproposto Cortes apertas, dopo un anno di pausa, cercato di coniugare la qualità dell’offerta con la sicurezza». Il weekend dell’attesa ripartenza. Il paese ha svelato tradizioni e ospitalità. «Tutto è andato per il meglio, anche grazie al lavoro di squadra - dice Grazia Cugusi, presidente della Pro Loco - siamo stati affiancati dal Gruppo Cortes, dall’amministrazione comunale, da tante associazioni. Ognuno ha fatto la sua parte, per organizzare una manifestazione sicura».