Fognini vince, Alcaraz resta a casa 

Il pubblico visto al Foro Italico è la prima grande notizia degli Internazionali Bnl d'Italia. Tantissime persone, di tutte le età hanno assiepato ogni gradinata dei campi del Foro Italico di Roma che stanno ospitando il torneo combined con il meglio del tennis mondiale. E l'entusiasmo non è certo stato smorzato dalla notizia appresa nelle prime ore della giornata: il forfait di Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo, vincitore in questi primi mesi dell'anno di due Atp1000 (Miami e, domenica, Madrid) e altri due tornei (Rio de Janeiro e Barcellona), ha alzato bandiera bianca per i postumi di un infortunio alla caviglia destra subito durante il match contro Rafa Nadal di venerdì scorso. Al suo posto, entra in tabellone Emil Ruusuvuori. Stessa situazione nel femminile, con la caviglia sinistra che ha convinto l'ex numero 1 Naomi Osaka a cedere il posto alla lucky looser Nuria Parrizas Diaz.

Fognini va avanti

Fabio Fognini ha scaldato il pubblico del Centrale battendo un avversario di tutto rispetto: l'austriaco Dominic Thiem, scivolato alla casella 162 per problemi fisici, ma per anni Top 10 e già finalista qui. L'azzurro si è imposto per 6-4, 7-6(5). Applausi per gli altri italiani in campo ieri, seppure sconfitti tutti da avversari di miglior classifica. Nel singolare maschile, lotta come un leone Lorenzo Sonego, che deve cedere comunque il passo al canadese Denis Shapovalov, ieri particolarmente nervoso. Dopo il tie-break del primo set favorevole al nordamericano (7-5), il torinese ha pareggiato i conti aggiugicandosi il secondo parziale per 6-3, ma ha concesso con lo stesso risultato il terzo al suo avversario. Perdono con lo stesso risultato, 6-3, 6-4, due wild card che hanno avuto un grande sostegno dal pubblico romano: Flavio Cobolli (per mano dello statunitense Jenson Brooksby) e Giulio Zeppieri (dal russo Karen Khachanov). In doppio, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro hanno fatto un pieno di esperienza. I due giovani italiani, in vantaggio 6-4 e palla del 4-2 sul servizio di Arnaldi, si sono fatti rimontare dai più esperti Kevin Krawick e Andreas Mies, che hanno chiuso 4-6, 6-3, 10-8 al terzo match point. Nel tabellone femminile, sconfitte 6-4, 6-2 Martina Trevisan (dalla cinese Shuai Zhang) ed Elisabetta Cocciaretto (dall'elvetica Belinda Bencic). In doppio, Claudia Giovine e Anastasia Grymalska hanno ceduto 6-3, 6-4 alla russa Ekaterina Alexandrova e alla kazaka Anna Danilina.

Opelka fuori

Scivola sulla terra romana che gli fu tanto amica un anno fa Reilly Opelka. L'altissimo statunitense (211 centimetri), semifinalista nel 2021, si è fatto sorprendere 3-6, 7-5, 6-2 da Stan Wawrinka. L'esperto elvetico, crollato alla posizione 361 per diversi infortuni, era alla terza partita dell'anno e non vinceva un match dal primo turno degli Australian Open 2021.