Fognini sorride a Belgrado 

Fabio Fognini non molla. Il 34enne di Arma di Taggia, scivolato al 62° posto nella classifica mondiale, batte 7-5, 6-4 il tedesco Oscar Otte e si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 di Belgrado. Il ligure, accreditato della sesta testa di serie, nel primo set è andato sotto 5-2, ha conquistato cinque game consecutivi per vincere il primo parziale, annullando anche due set point consecutivi sul 5-4 al suo avversario, cinque anni più giovane e cinque posizioni più indietro nel ranking. Nel secondo set, break decisivo nel settimo game, con Fognini che si salva nel gioco successivo e chiude con un ace. Oggi Fognini sfiderà il russo Andrey Rublev (8 Atp), numero 2 del seeding, che ha battuto con un doppio 6-3 il giapponese Taro Daniel (104). Nella parte alta del tabellone c'è la semifinale prevista dalla vigilia, con il russo Karen Khachanov (26) che affronta il padrone di casa Novak Djokovic (1).

Amara Catalogna

Doppia sconfitta per gli azzurri impegnati negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona contro due ex Top 10 perfettamente a loro agio sul rosso. Lorenzo Musetti (68 Atp) cede 6-4, 7-5 contro l'argentino Diego Schwartzman (15), testa di serie numero 6. Nel secondo parziale, il carrarino ha strappato la battuta al suo avversario sul 4-4 e ha servito per il set, ma da li in poi è stato il sudamericano a conquistare gli ultimi tre game della partita.

Lotta, ma è costretto ad alzare bandiera bianca in tre set Lorenzo Sonego (28), 6-2, 5-7, 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (19), numero 8 del seeding.

Al Forte vince la pioggia

Per il secondo giorno consecutivo, la pioggia rallenta il programma del torneo internazionale del Forte Village. Volano in semifinale Edoardo Lavagno (che nel derby italiano contro Filippo Baldi si impone 6-3, 6-4) e Gabriele Piraino (6-4, 5-7, 6-4 sul britannico Felix Gill).

Finali per i Terza sardi

Alessandro Scintu-Gianluca Sarais e Giulia Russu-Carolina Cicu sono le finali dei campionati sardi di Terza categoria sui campi del Ct Macomer, con Scintu che ha battuto 6-2, 6-4 in semifinale Daniel Matteo Lena (Decimomannu), mentre Sarais ha superato 6-2, 7-5 il sassarese Franco Ciafardini. Nel femminile Russu ha superato Elisa Roccaforte 1-6, 6-4, 6-3, mentre Cicu ha regolato 6-2, 6-1 Elisa Armosini.

Domani la Serie C

La Serie C a squadre riparte con la sesta giornata. Tc Cagliari A-Sporting Quartu è il big match femminile. In programma anche Ct Decimomannu-Torres e Quattro Mori-Tc Cagliari B. Nei due gironi maschili riposano le prime della classe, Tc Cagliari e Tc Moneta. Nel gruppo 1, il Tc Novelli gioca in casa del Tc Terranova A, il Tennis Elmas ospita il Tc 70 Oristano e il Tc Ghilarza il Tc Arzachena. Nel girone 2, l'anticipo tra Ct Decimomannu e Tc Ittiri ha visto il netto 6-0 dei padroni di casa. In campo Quattro Mori-Poggio Sport Village e Ct Macomer-Torres.