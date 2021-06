Fognini fuori in tre set a Parigi 

Finisce al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros, secondo Slam del 2021 in corso sulla terra rossa parigina. Oggi toccherà a Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato, questi ultimi due impegnati in un derby tricolore, il secondo in questa edizione del torneo. Per il secondo anno di fila, infatti, sono stati cinque i tennisti italiani ad arrivare così avanti (nel 2020 erano stati Berrettini, Sinner, Travaglia Sonego e Cecchinato).

Fognini ko

Il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 27 del seeding è stato sconfitto per 6-4 6-1 6-3, in due ore e 6 minuti, dall'argentino Federico Delbonis, n.51 del ranking. Un avversario non impossibile al terzo turno e parte comoda del tabellone: quella di Fognini poteva essere l'occasione per fare molta strada a Parigi, ma alla fine il Roland Garros dell'azzurro si è chiuso tra tanti rimpianti al terzo turno. Contro Delbonis una vera e propria partita non c'è praticamente mai stata: appena 8 i game vinti dall'azzurro in tre set. L'argentino ha sfruttato una solidità, soprattutto mentale, nettamente superiore a quella del suo avversario.

Il programma

Occhi puntati allora sulla giornata di oggi con quattro azzurri in gara: Berrettini si gioca un posto negli ottavi con il sudcoreano Soonwoo Kwon, n.91 del ranking (che ha eliminato Andreas Seppi), Jannik Sinner sfiderà lo svedese Mikael Ymer, e poi derby azzurro con vista sugli ottavi tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato.

Il caso Sizikova

Scene da romanzo poliziesco allo slam parigino con l'arresto della russa Yana Sizikova accusata di truccare i match. I gendarmi l'hanno aspettata appena fuori dalla sala massaggi: la tennista russa è stata arrestata giovedì sera (e rilasciata ieri) subito dopo la fine del suo match in doppio con la connazionale Ekaterina Alexandrova, perso nettamente contro la coppia australiana Ajla Tomljanovic-Storm Sanders (6-1 6-1). La tennista di Mosca, n.101 della classifica Wta in doppio (e n.765 in singolare), è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate. In particolare le indagini vertevano su una partita dell'edizione del 2020 del torneo parigino quando la Sizikova era in coppia con la statunitense Madison Brengle.

Le altre gare

Tra i risultati di ieri spiccano il successo di Alexander Zverev, che ha regolato in tre set senza rischi (6-2 7-5 6-2) il serbo Laslo Djere. Agli ottavi affronterà il giapponese Kei Nishikori. Avanza anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha superato il norvegese Casper Ruud dopo una maratona di 4 ore e 34 minuti, conclusasi al quinto set con il punteggio di 7-6 2-6 7-6 0-6 7-5. Prima volta agli ottavi del Roland Garros per il russo Daniil Medvedev che ha superato lo statunitense Reilly Opelka 6-4, 6-2, 6-4.

8

I game

vinti da Fognini contro l'argentino Delbonis: 6-4 6-1 6-3 il risultato finale