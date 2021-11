Fogne in tilt nella nuova strada 

La pendenza stradale è un problema sorto dopo aver realizzato l’asfalto in via Arborea, ma è la rete fognaria a creare maggiori problemi. «È un continuo esplodere delle fogne, non siamo tranquilli, visto che l’acqua stagna davanti all’ingresso di casa avrebbero dovuto realizzare un tombino anche lì», aggiunge Paolo Trincas. «La condotta non è stata realizzata in modo conforme: prima dei lavori a nostra insaputa avevamo un allaccio abusivo – spiega Tania Bruno residente dal 2005 -. Quest’estate ci hanno sollecitato la messa a norma prima del collaudo della strada. Noi abbiamo realizzato i lavori in maniera celere, facendoci carico di un obbligo che sarebbe dovuto essere in capo al costruttore: pensavamo di aver trovato finalmente la pace ma così non è». Sembra dunque che a suo tempo sia stata data una concessione edilizia per un palazzo senza che questo avesse una regolare rete fognaria. «Tante cose le ho scoperte durante i lavori della strada, ma se vado in Comune non c’è tutta la documentazione. Noi ora cosa dobbiamo fare?», si chiede rassegnata Bruno.

«Quando la strada era sterrata una o due volte all’anno eravamo costretti a intervenire per stappare i tombini, abbiamo sempre pensato che fosse colpa di qualche nostro comportamento sbagliato – afferma Alessandro Cardia –. Dopo aver fatto il manto stradale la situazione si è aggravata, basta che piova un po’ e succede il finimondo». Cardia è stato il primo a essersi ritrovato la casa invasa dlle acque nere. «Viviamo un disagio enorme, tutta l’acqua in eccesso finisce nella mia proprietà. Il manto stradale ha un problema di pendenza perché nel momento in cui le fogne traboccano noi ci ritroviamo invasi, Abbanoa intanto latita».

«Sono state messe delle belle coperte, ma il problema non è risolto». Sono esasperati i residenti di via Don Puglisi, all’angolo con via Arborea: la gioia per la realizzazione della strada asfaltata, arrivata dopo circa 20 anni, è durata pochi giorni. Le forti piogge che si sono abbattute sull’Isola hanno accentuato vecchi problemi. Alcuni cittadini si sono infatti ritrovati la casa invasa dai liquami dalle fogne.

La denuncia

La rete fognaria

La minoranza

«Durante il Consiglio comunale abbiamo rappresentato più volte le criticità che sarebbero emerse realizzando la strada – incalzano i consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci -, senza aver risolto i problemi legati all'approvazione del Piano di risanamento urbanistico e i relativi sottoservizi, tanto da non partecipare alla votazione per la sua approvazione. Siamo favorevoli, come tutti, a risolvere i problemi ormai incancreniti nel tempo ma realizzarli a macchia di leopardo fa sì che la soluzione sia peggio del problema e ciò che è successo in via Don Puglisi e in via Arborea ne è la prova lampante».

