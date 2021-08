Flumini, arrivano gli uffici comunali 

Ora è ufficiale: Flumini, e tutto il litorale quartese, avranno una sede comunale con i servizi essenziali a pochi passi da casa, senza più trasferte verso il Municipio di via Eligio Porcu.

A partire dall’Anagrafe, ma anche uffici Tributi e Servizi sociali, che saranno concentrati nei locali di fronte alla parrocchia Santa Maria degli Angeli, in via dell’Autonomia Regionale Sarda, concessi in affitto all’amministrazione per allestire una sede staccata del Comune che dovrebbe aprire ufficialmente i battenti all’inizio del prossimo anno. «Iniziamo a dare risposte alle periferie per troppo tempo dimenticate», commenta l’assessora ai Territori extraurbani e Flumini Tiziana Cogoni, «perché il percorso di rinascita della nostra amministrazione deve coinvolgere tutta la città, litorale compreso».

La promessa

Un obiettivo, annunciato in campagna elettorale, al quale l’attuale Giunta stava lavorando da mesi. «Dopo diversi incontri, ipotesi e sopralluoghi, alla fine la scelta è ricaduta nello stabile di proprietà della parrocchia, che utilizzeremo solo in parte», spiega il vicesindaco Tore Sanna. A disposizione le aule catechistiche al primo piano dello stabile che si affaccia su via Dell’Autonomia, di fronte alla chiesa di Flumini. «Una zona strategica, facilmente raggiungibile da chi vive nelle località costiere della città ma anche dai residenti dell’entroterra. Una fetta importante della popolazione quartese, che da tempo attendeva un avvicinamento dei servizi comunali essenziali». Lo stabile è di proprietà della parrocchia - disponibile da subito ma dove sono necessari lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti - con cui ora si concorderà un canone di locazione, definito anche dalla valutazione che sarà fornita dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi

La sede comunale di Flumini - in base ai tempi previsti dalla Giunta - sarà operativa dall’inizio del 2022. Prima le aule dovranno essere sistemate e adattate alla nuova destinazione. «La priorità è garantire da subito la presenza dei Servizi sociali, perché molti quartesi assistiti appartengono a quella fetta di territorio», dice l’assessora Cogoni. «Contiamo però di portare tutti i servizi essenziali, attraverso la presenza degli impiegati dei vari settori del Municipio che a rotazione si alterneranno durante la settimana. Con la digitalizzazione sarà più semplice: basterà avere a disposizione computer e una buona connessione internet, magari con la fibra ottica, per riuscire ad essere operativi e dare le giuste risposte ai cittadini».

Punto di riferimento

Non solo documenti e certificati da ritirare.

«Sarà un punto di riferimento per i tanti residenti del litorale che da sempre chiedevano una presenza fisica e tangibile del Comune, un’esigenza diventata priorità per l’attuale amministrazione e a cui si stava lavorando da tempo», precisa l’esponente della Giunta Milia. «Perché i risultati non possono arrivare da subito: l’impegno da parte nostra per far rinascere Flumini e tutto il territorio costiero è costante, lo dimostrano anche gli spettacoli estivi al parco Parodi e le iniziative al Nuraghe Diana».

