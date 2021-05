Flash mob in piazza, Bruzzi non lascia 

Dieci, venti, più di cento attraversano la piazza Umberto in fila, legati da un filo rosso, stesso colore delle mascherine, silenziosi per un flash mob contro la violenza di genere. Una manifestazione, di uomini e donne che provengono dal mondo delle associazioni e dalle istituzioni locali, consiglieri e assessori comunali, insieme al sindaco Massimo Mulas con indosso una cravatta rossa. Insieme sfilano sotto il municipio, prima del Consiglio comunale dove siede anche Quirico Bruzzi 40 anni, il consigliere del partito “Cambiamo” che ha patteggiato un anno e 4 mesi per violenze psicologiche e fisiche nei confronti della moglie. Gli chiedono di fare un passo indietro.

In aula non si è presentato, ma ha deciso comunque di non dimettersi, lo ribadisce pure il suo avvocato nonché consigliere Ivan Cermelli. «Oggi chiediamo che tutte le forze politiche e le istituzioni cittadine prendano una posizione forte rispetto a questi temi – sostengono i manifestanti - con la convinzione che nessuna ombra debba condizionare il delicato lavoro sia di chi agisce sulla base del proprio incarico elettivo».

Il sindaco

Il primo cittadino preferisce non entrare nel merito della vicenda personale: «Ma penso che chi rappresenta la comunità, debba sempre provare a dare il buon esempio soprattutto quando c'è di mezzo il tema dei diritti. Per questo ho suggerito alla persona coinvolta di valutare l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'impegno in consiglio comunale – sottolinea Mulas-. Nel pieno rispetto del suo travaglio personale, sarebbe un messaggio coerente con il pronunciamento del Tribunale e costruttivo per tutta la comunità, in un momento storico in cui non ci possiamo permettere ambiguità su questi temi».

Il dibattito

Tra i banchi del consiglio il simbolo della lotta al femminicidio, le scarpe rosse, e la preoccupazione per i fatti di cronaca che quotidianamente raccontano di violenze contro le donne. «Questa vicenda ci conferma che non esiste forma di violenza che non possa essere riconosciuta e sanzionata da un tribunale. E questa, senza essere giustizialisti, ci sembra una buona notizia – sottolinea la vicesindaca Simona Fois - come amministratrici stiamo riflettendo molto sul tema della violenza verbale, che ci sembra cruciale. Lì si annida quell'aggressività che spesso si trasforma in sopraffazione fisica». Per l’associazione Fidapa sarebbe necessario un cambio di passo sul patteggiamento «che non necessariamente è un’ammissione di colpa, ma se garantisce uno sconto della pena all’imputato, non consente alla parte offesa una adeguata difesa».

