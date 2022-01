Fisioterapia troppo intima: condannato 

Il fisioterapista, difeso dall’avvocato Pier Luigi Concas, si è sempre difeso con forza, insistendo sul fatto che le sue tecniche non avessero alcun intento libidinoso, ma che fossero solo pratiche comunemente utilizzate in varie nazioni dove aveva studiato. Ad accusarlo, però, c’erano la donna e la ragazzina che si sono costituite parte civile con gli avvocati Angelo Schirru e Antonio Verdone. Alla fine la giudice Tedde lo ha ritenuto colpevole delle varie accuse, infliggendogli 4 anni e mezzo di reclusione e stabilendo una provvisionale di 50 mila euro come anticipo sul risarcimento che verrà deciso in sede civile.

È stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione il fisioterapista di origini olandesi Gerald Sengalrayan, 59 anni, titolare del centro “R. B. B.” di Dolianova, accusato di violenza sessuale per aver effettuato a delle giovani ragazze, anche minorenni, dei massaggi ritenuti troppo intimi nel suo studio.

L’accusa

Alla fine, dopo una lunga camera di consiglio, la giudice Alessandra Tedde ha ritenuto il fisioterapista responsabile anche di esercizio abusivo della professione di medico fisiatra. Le tecniche dei massaggi effettuati, secondo la pm Maria Virginia Boi, necessitavano di una speciale abilitazione che solo i medici specialisti potevano praticare. Ma l’accusa più grave era sicuramente quella di violenza sessuale. Nel novembre 2016, sempre secondo la Procura, avrebbe compiuto atti sessuali su una paziente facendole credere che fossero terapeutici. La stessa cosa l’avrebbe fatta anche su una 16enne, prima rassicurandola ma poi effettuando massaggi intimi sempre più invasivi. Al termine del processo, che si è celebrato con il rito abbreviato, la pm Boi aveva chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione.

La difesa

Il fisioterapista, difeso dall’avvocato Pier Luigi Concas, si è sempre difeso con forza, insistendo sul fatto che le sue tecniche non avessero alcun intento libidinoso, ma che fossero solo pratiche comunemente utilizzate in varie nazioni dove aveva studiato. Ad accusarlo, però, c’erano la donna e la ragazzina che si sono costituite parte civile con gli avvocati Angelo Schirru e Antonio Verdone. Alla fine la giudice Tedde lo ha ritenuto colpevole delle varie accuse, infliggendogli 4 anni e mezzo di reclusione e stabilendo una provvisionale di 50 mila euro come anticipo sul risarcimento che verrà deciso in sede civile.

L’inchiesta

L’indagine, condotta dai carabinieri di Dolianova assieme ai colleghi del Nas, era deflagrata nel maggio 2019, quando Gerald Sengalrayan era stato arrestato su decreto di fermo della sostituta procuratrice titolare del fascicolo. A far scattare gli accertamenti era stata la denuncia di una delle due donne che, dopo una seduta, era andata in caserma a depositare la querela. Per i carabinieri, il fisioterapista olandese – molto conosciuto e apprezzato in tutta l’Isola soprattutto dagli sportivi – dopo una visita preliminare e carpita la fiducia delle pazienti, le avrebbe convinte a sottoporsi a sedute, nel corso delle quali avvenivano gli abusi, che lui avrebbe per "terapie innovative".

