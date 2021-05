Fiori e gelate: l’anno nero delle ciliegie 

Annata nera per le ciliegie di Villacidro orfana da due anni, causa Covid, delle manifestazioni che celebrano il prezioso prodotto locale: la storica “Sagra delle ciliegie” e la più recente “Ciliegeti aperti”. Alle difficoltà promozionali imposte dalle misure anti pandemia si sono sommate quest’anno anche quelle produttive, per via dell’andamento climatico: «Il freddo nel momento della fioritura l’ha devastata pesantemente, l’umidità e la pioggia che sono seguiti hanno fatto il resto – dice Franco Curridori, presidente dell’associazione Ciliegeti Aperti –. Sta di fatto che la produzione è crollata». Nella parte alta della vallata di Villascema, famosa per la produzione della rinomata ciliegia barracocca, pregiata biodiversità locale, qualcosa si è salvato: «A occhio siamo attorno alla metà della produzione normale, mentre nella parte più bassa – spiega Curridori – tutti i coltivatori si dovranno accontentare di pochi chili di ciliegie».

La promozione

Negli ultimi anni, sulla scorta di Monumenti Aperti, l’associazione aveva lanciato una nuova formula di promozione del prezioso frutto rosso villacidrese: portare le persone a visitare direttamente i ciliegeti e godere delle bellezze naturalistiche della vallata di Villascema, da sempre l’habitat elettivo della barracocca. Non si arresta comunque l’attività dell’associazione che confida di riprendere l’anno prossimo la manifestazione omonima.

Il bilancio

Che sia stata un’annata da dimenticare per la produzione cerasicola villacidrese lo conferma anche William Marras, tecnico dell’agenzia Laore Sardegna, che traccia un quadro della situazione: «Per le qualità di ciliegie più precoci c’è stato qualche problema in più: si tratta di un’annata che se non proprio del tutto disastrosa, è di certo compromessa. Il freddo improvviso della notte del 7 aprile ha colpito buona parte della frutticoltura, oltre ai vigneti. Nonostante la fioritura fosse molto promettente, le varietà di ciliegie come la bigarreau e la tipica di Villacidro, barracocca, hanno subìto un disastro: i fiori sono rimasti bloccati dal gelo e non si sono trasformati in frutto. Si salva qualcosa delle varietà più tardive ma i coltivatori adesso devono stare in allerta per la drosophila suzukii, comunemente chiamata moscerino asiatico».

A Villacidro il comparto comprende circa un centinaio di aziende, per una superficie produttiva di 45 ettari, e circa 30 mila piante.

