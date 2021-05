Fiorentina, occasione persa  

Bologna 3

Fiorentina 3

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6; Tomiyasu 6 (30’ st Skov Olsen 6) Soumaoro 5.5, Danilo 6, De Silvestri 6; Svanberg 6, Soriano 6; Orsolini 6, Vignato 8 (45’ st Juwara sv), Barrow 6; Palacio 9. In panchina: Amey, Mbaye, Faragò, Antov, Juwara, Poli, Baldursson, Urbanski, Rabbi, da Costa, Ravaglia. Allenatore Mihajlovic 6.5.

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 6, Amrabat 6, Pulgar 6, Bonaventura 7.5 (37’ st Castrovilli sv), Biraghi 6 (23’ st Igor 6); Vlahovic 8, Ribery 6 (32’ st Kouamè). In panchina: Olivera, Malcuit, Barreca, Martinez Quarta, Eysseric, Montiel, Callejón, Terracciano, Rosati. Allenatore: Iachini 6.5.

Arbitro : Dionisi di Parma 6.5.

Reti : 22’ pt (rig) e 29’ st Vlahovic, 31’ pt, 26’ st e 38’ st Palacio, 19’ st Bonaventura.

Note : ammoniti Soumaoro, Svanberg, Milenkovic, Igor.

Bologna. Bologna e Fiorentina a braccetto verso la salvezza: seppur a piccoli passi. Alla luce del ko del Benevento con il Milan e del pareggio dello Spezia con il Verona, il Bologna avrebbe l’occasione di chiudere definitivamente (anche se non aritmeticamente) i giochi salvezza, con la Fiorentina a caccia a sua volta dei tre punti per la fuga verso la permanenza in serie A: finisce con un pareggio, che avvicina entrambe all’obiettivo ma ne rinvia l’archiviazione.

Talenti in mostra

Finisce all'insegna dei giovani talenti: il solito Dusan Vlahovic, autore di una doppietta per la Fiorentina, a quota 19 reti in serie A, e di Vignato per i rossoblù, con tre assist per il 39enne Palacio, che non trovava la rete dalla seconda giornata. L’ex Chievo Vignato riceve una chance da Mihajlovic e non la spreca: la squalifica di Schouten e l’infortunato Dominguez portano il tecnico rossoblù a disegnare un Bologna a trazione anteriore, con Soriano in mediana e Vignato sulla trequarti e capitan Poli relegato in panchina. Ma è la Fiorentina a fare la partita, sentendo il profumo di un risultato che può fare la differenza. A rompere l'equilibrio è un tentativo da fuori dell'ex Pulgar: mani di Soumaoro sulla conclusione innocua, rigore e gol di Vlahovic. Undici minuti dopo risponde Palacio, sulla prima perla di Vignato. Seguiranno, a inizio ripresa, due vantaggi della Fiorentina, segnati da Bonaventura prima e da Vlahovic poi. Il Bologna insegue, non molla e riprende sempre il risultato, con la tripletta di un Palacio in scadenza di contratto.

L’analisi

«Abbiamo commesso qualche errore - dice dopo la partita il tecnico viola Iachini - ma il calcio è fatto di momenti e situazioni e queste cose ci stanno. C’è grande rammarico, perché eravamo venuti qui per vincere la partita, la squadra ha fatto una grande prestazione e avevamo creato tutti i presupposti per centrare l’obiettivo».

19

I gol

di Vlahovic in campionato

3

Gli assist

di Vignato

nella gara

di ieri