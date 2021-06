Fiorentina-Italiano, oggi l’annuncio 

Dopo un corteggiamento infinito, è arrivato il benestare dello Spezia: Vincenzo Italiano lascia il club ligure e oggi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina del presidente Commisso per i prossimi due anni, con opzione per la terza stagione. A sbloccare la situazione, l’accordo tra i club, con la società viola pronta a pagare allo Spezia 1,8 milioni di penale per liberare il tecnico. Resta ora da risolvere la questione dello staff di Italiano, che verrà risolto con la cessione ai liguri di un giocatore scelto dallo Spezia tra quelli messi a disposizione dalla Fiorentina.

La svolta

L’arrivo dagli States del presidente del club ligure, Philip Platek, ha dato un’accelerata alla trattativa. Italiano aveva ribadito l’intenzione di accettare la proposta della Fiorentina, nonostante il rinnovo firmato lo scorso 2 giugno, con un nuovo contratto biennale. A quel punto, il patron dello Spezia ha dato il via libera al tecnico, che ieri ha incontrato a Firenze i dirigenti viola Pradè e Barone. Alla fine, una stretta di mano che oggi, dopo l’ufficialità della risoluzione, si trasformerà in un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sarà così Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il clamoroso divorzio con Gattuso. Allo Spezia, 1,8 milioni di penale, un giocatore a scelta per lasciar andare anche lo staff del tecnico e la patata bollente della ricerca di un nuovo padrone della panchina.

Panchina vuota

Quella dello Spezia, che ora dovrà trovare al più presto un sostituto. Il ds in pectore Pecini ha diversi nomi sulla sua agenda. In cima ci sono il tecnico dello Spartak Mosca Giacomo Tedesco, quello del Fatih Karagumruk Francesco Farioli, Marco Giampaolo (ex Torino), Roberto Venturato (ex Cittadella) e infine Rolando Maran (ex Cagliari e Genoa). Una situazione che ha naturalmente sorpreso e amareggiato (eufemismo) la tifoseria spezzina, che con Italiano aveva potuto festeggiare la prima storica promozione in Serie A e l’altrettanto storica salvezza nell’ultima stagione.

Valzer

Trovato il nuovo proprietario della panchina viola, restano ora due le squadre di Serie A ancora senza allenatore. Oltre allo Spezia, che deve scegliere il sostituto di Italiano, resta alla ricerca di un tecnico la Sampdoria. Dopo il divorzio con Claudio Ranieri, la società blucerchiata spera di arrivare a una soluzione entro questa settimana. Salvo sorprese, sono rimaste solo due piste. La prima porta all’ex Marco Giampaolo, che però convince poco il presidente Ferrero. E così salgono le quotazioni di Roberto D’Aversa, che dovrà prima risolvere il contratto che ancora lo lega al Parma.

“

Ho parlato con la Proprietà, ci siamo presi il giusto tempo per analizzare ogni aspetto, entrambi determinati a fare l’ennesimo passo in avanti che questa piazza merita. Ancora insieme, ancora in Serie A. Sempre più forti e uniti per il bene della maglia bianca. Forza Spezia!

Vincenzo Italiano