Fiorai al parco, si riaccende la polemica 

Per la consigliera dei Riformatori, Valentina Pistis è stato attuato «un tentativo maldestro» di far passare sotto traccia la scelta di convocare d’urgenza la commissione che discuterà del nuovo regolamento: «Siamo stati noi della minoranza ad informare i fiorai della convocazione della commissione - dice – Eppure tre mesi fa per via di un accordo in Consiglio si sottoscrisse un emendamento votato da tutti e si prese l’impegno di analizzare successivamente il tema coinvolgendo tutte le parti».

Il nuovo regolamento del commercio su area pubblica passerà al vaglio del Consiglio comunale del prossimo lunedì. Al termine di una controversa commissione consiliare, dove in un primo momento sembrava fattibile l’ipotesi di un rinvio per la riesamina di alcuni riferimenti normativi sui dei vincoli che vieterebbero la presenza dei fiorai ambulanti nel Parco delle Rimembranze, si è poi deciso di affidare al Consiglio la decisione .

Il dibattito

Sul piede di guerra rimangono i consiglieri di opposizione, che sulla vicenda dei fiorai ambulanti continuano ad alzare le barricate: «C’è una confusione fuori dal normale - dice il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI) - Perché il regolamento fu votato all’unanimità nell’ultimo Consiglio, tranne per la parte riguardante proprio la posizione dei fiorai. Questi ultimi sono diventati un’ossessione per i nostri amministratori. Prima la ragione era una lettera firmata dai commercianti d’Iglesias rivelatasi inesistente, poi i vincoli della sovrintendenza, anche questi inesistenti e ora è la volta delle ragioni di pubblico interesse e decoro urbano».

Per la consigliera dei Riformatori, Valentina Pistis è stato attuato «un tentativo maldestro» di far passare sotto traccia la scelta di convocare d’urgenza la commissione che discuterà del nuovo regolamento: «Siamo stati noi della minoranza ad informare i fiorai della convocazione della commissione - dice – Eppure tre mesi fa per via di un accordo in Consiglio si sottoscrisse un emendamento votato da tutti e si prese l’impegno di analizzare successivamente il tema coinvolgendo tutte le parti».

Le regole

Il nuovo regolamento negherebbe pertanto ai fiorai ambulanti di esercitare nel Parco delle Rimembranze: «Da subito l’assessore alle Attività produttive Ubaldo Scanu dichiarò che la faccenda non si sarebbe conclusa e che avrebbe riproposto la votazione del regolamento. - spiega il consigliere comunale Federico Garau (M5S) - Dicono che l’area davanti al cimitero sia da considerarsi tutelata e protetta da vincoli, da cui il divieto per l’esercizio, per seguire una fantomatica normativa». Da subito i consiglieri di minoranza si opposero al nuovo regolamento e una petizione in difesa dei fiorai ambulanti raccolse in pochi giorni quasi 1200 firme: «Perché cambiare senza una valida motivazione le postazioni degli ambulanti che da oltre 30 anni prestano servizio davanti al cimitero - continua - significa solo imporre delle direttive per mero interesse personale, scelte che vanno a discapito di tutti quei numerosi cittadini che ogni giovedì e ogni domenica usufruiscono di un servizio essenziale» . Per Luigi Biggio Gruppo misto, rimane il dispiacere della decisione di non aver rinviato la commissione: « L’assessore Scanu era disponibile al rinvio per la mancanza di alcuni atti utili alla comprensione della legittimità dei vincoli. – dice - Invece il presidente della commissione ha ritenuto necessario andare al voto per discutere del tema in Consiglio, salvo poi astenersi durante la votazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata