Finto pescivendolo truffava gli anziani 

Pare riuscisse a convincere le vittime di essere un loro parente. Di certo era molto convincente visto che di truffe, secondo gli investigatori ne avrebbe fatte tante, addirittura decine. In quanto tempo non è dato a sapere.

L’ultimo “colpo” a Quartu gli è però costato caro: ricevuta la denuncia gli agenti del Commissariato si sono messi sulle sue tracce e alla fine lo hanno arrestato insieme ai colleghi della Squadra mobile con l’accusa di truffa. In manette è finito Thomas Fanni, 40 anni, cagliaritano, ora ai domiciliari in attesa di essere interrogato dal magistrato al quale la polizia ha girato un dettagliato rapporto sulla vicenda. L’uomo sarebbe coinvolto in numerose altre truffe “fotocopia” sempre ai danni di anziani a Cagliari e nell’hinterland.

Avvicinava le vittime, scegliendo principalmente persone anziane, diceva loro di avere in auto del pesce fresco di ottima qualità e soprattutto a buon prezzo, si faceva dare l’anticipo e poi spariva nel nulla con i soldi. Una truffa messa a segno tantissime volte in diversi centri dell’hinterland.

Avvicinava le vittime, scegliendo principalmente persone anziane, diceva loro di avere in auto del pesce fresco di ottima qualità e soprattutto a buon prezzo, si faceva dare l’anticipo e poi spariva nel nulla con i soldi. Una truffa messa a segno tantissime volte in diversi centri dell’hinterland.

In trappola

L’ultimo “colpo” a Quartu gli è però costato caro: ricevuta la denuncia gli agenti del Commissariato si sono messi sulle sue tracce e alla fine lo hanno arrestato insieme ai colleghi della Squadra mobile con l’accusa di truffa. In manette è finito Thomas Fanni, 40 anni, cagliaritano, ora ai domiciliari in attesa di essere interrogato dal magistrato al quale la polizia ha girato un dettagliato rapporto sulla vicenda. L’uomo sarebbe coinvolto in numerose altre truffe “fotocopia” sempre ai danni di anziani a Cagliari e nell’hinterland.

Pare riuscisse a convincere le vittime di essere un loro parente. Di certo era molto convincente visto che di truffe, secondo gli investigatori ne avrebbe fatte tante, addirittura decine. In quanto tempo non è dato a sapere.

La tecnica

Il 40enne era solito avvicinare gli anziani spesso nelle vicinanze di pescherie e negozi di alimentari. Si presentava come un vecchio amico di famiglia oppure come un onesto pescivendolo in grave difficoltà economica, dicendosi pronto a fornire agli ignari clienti pesce “freschissimo”, appena pescato ma rimasto invenduto: si faceva dare un anticipo, mediamente 100 euro, invitando i clienti ad aspettarlo per qualche minuto. «Vado, prendo il pesce e ve lo porto», diceva loro. Invece si allontanava con la scusa di prendere la merce dall’auto ma non faceva più ritorno. Lasciando i “clienti” ad attendere inutilmente a volte anche per un’ora.

L’ultimo episodio

Decine le persone truffate, tanto l’uomo appariva convincente e bisognoso di soldi: l’ultimo episodio risale alla scorsa settimana. Questa volta sarebbe stato consumato a Quartu con vittima il solito anziano credulone. Ma che non ci ha pensato due volte a denunciare l’accaduto con una circostanziata denuncia nella sede del Commissariato di via Firenze. Gli inquirenti che si sono mossi con la Squadra mobile cagliaritana, si sarebbero messi subito sulle tracce di Thomas Fanni. Al termine delle indagini, è seguito un rapporto al Gip che ha firmato l’ordine di arresto, concedendo al presunto truffatore gli arresti domiciliari. Della vicenda se ne riparlerà quindi in Tribunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata