Finti rimborsi, medico condannato 

L’accusa è di aver fatto figurare fittiziamente di essere residente a Tresnuraghes e poter così beneficiare dei rimborsi delle spese di viaggio per spostarsi ai poliambulatori di Ales e Terralba dove prestava il servizio di medico specialista. Come in effetti è avvenuto, oltre 150 mila euro. La storia è andata avanti per ben 13 anni, dal15 giugno 2006 al 10 settembre 2019. Finché la Guardia di Finanza non ci ha messo le mani e per Antonio Ciccia, 64 anni medico residente a Selargius, si sono aperti due filoni giudiziari.

Il verdetto

Della parte penale se ne sta occupando il Tribunale di Cagliari mentre quella contabile è stata definita in primo grado dalla Corte dei Conti. Il collegio (presidente Donata Cabras, consiglieri Tommaso Parisi e Roberto Angioni) ha condannato Antonio Ciccia a restituire all’Asl di Oristano, da cui dipende il distretto Ales-Terralba, la somma indebitamente percepita per le spese di viaggio inesistenti pari a 150.989,85 euro «oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali». I magistrati della Corte hanno accolto in toto la richiesta della Procura escludendo anche la possibilità, in quanto l’azione del medico è stata giudicata dolosa e non colposa, di poter accedere alla riduzione della somma da rendere.

Di diverso avviso il difensore avvocato Franco Pilia che aveva chiesto l’assoluzione del medico nel merito per la carenza di prove certa o comunque la prescrizione del reato.

La storia