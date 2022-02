Finiti fondi per i Rom, è polemica 

L’assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris convoca un vertice per discutere del progetto di inclusione sociale delle famiglie Rom e le piove addosso una valanga di critiche. L’emergenza, da affrontare entro mercoledì, riguarda alcuni nuclei che vivono in camper e altri a cui sta per scadere il contratto d’affitto. «In dicembre si sono esaurite le risorse del progetto avviato cinque anni fa dalla precedente Amministrazione», racconta l’assessora. «Una situazione difficile, che ci è letteralmente esplosa in mano».

Soldi europei

Una ventina di nuclei familiari (121 tra adulti e bambini) è a carico del Comune, che salda affitti e utenze domestiche con fondi del'Unione europea. Persone che nel 2015 erano state allontanate dal campo di sosta di Fertilia, per problemi di natura igienico-sanitaria e alloggiate in appartamenti in centro, nell'ambito di un progetto di inclusione con fondi vincolati. Ora però i fondi sono finiti. Gli avversari politici non hanno condiviso il modus operandi. «Ha convocato solo il comando dei carabinieri, il commissariato di polizia, la Diocesi, l’Ufficio di Piano plus, il comitato di Sa Segada e quello di Fertilia», lamenta l’ex sindaco Mario Bruno. «Si tratta il progetto d’inclusione sociale delle famiglie Rom come fosse solo un problema di ordine pubblico o al massimo di buon cuore». Bruno avrebbe gradito il coinvolgimento delle associazioni che da sempre operano con queste famiglie, come Asce Rom, delle forze politiche e di tutti i comitati di quartiere. Quello di Sa Segada ha declinato l’invito. Ufficialmente per impegni già assunti. «Capiamo che ci sia urgenza, ma riteniamo che non si possa parlare di inclusione, facendo invece esclusione», è scritto in una lettera inviata all’assessora e al dirigente Pietro Nurra.

«L’incontro del il 9 febbraio è solo uno dei tanti e molti altri ce ne saranno», assicura Salaris. «In questo momento l’Amministrazione intende confrontarsi con le parti sociali più direttamente coinvolte. Ci saranno tempi e modi per sentire tutti. Trovo fuori luogo le polemiche politiche».