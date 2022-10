Finisce in carcere l’uomo ferito 

Si trova in carcere a Bancali il 44enne algherese che, due giorni fa, è rimasto ferito da un colpo di pistola partito per cause accidentali. Un’arma di fattura artigianale, contenuta all’interno di uno zaino che Luigi Salis aveva portato con sé dentro il ristorante “Ammentos” di Olmedo, paese dove risiede da qualche tempo. In sostanza una pistola rudimentale, costituita da una sorta di tubo e riempita da una sola cartuccia. Dall’interno della borsa è esploso poi il proiettile, forse per “l’incauto maneggio dell’arma” da parte della persona, come riferiscono i carabinieri. Una pallottola che ha colpito l’uomo alle mani, forse all’addome di striscio per poi conficcarsi sul soffitto della trattoria dove era da poco entrato all’ora di pranzo.

Tragedia sfiorata

Una sequenza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se la munizione fosse finita contro le parti vitali della persona o dei commensali vicini. Appena arrivato il 118, Salis è stato subito trasportato all’Ospedale Marino di Alghero mentre sul luogo dell’incidente convergevano i militari della Compagnia carabinieri della città catalana insieme agli artificieri del Comando provinciale di Sassari per le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo turritano. Grande lo spavento tra i clienti del ristorante che hanno riferito di aver visto uscire molto sangue dalla ferita.

L’accusa

Ora il 44enne dovrà rispondere dell’accusa di fabbricazione e detenzione illecita di arma da fuoco. Lunedì mattina si svolgerà l’interrogatorio di garanzia per l’indagato davanti al gip Gian Paolo Piana mentre il pm titolare del fascicolo è Paolo Piras. Ad assistere l’uomo gli avvocati Elias Vacca e Francesca Arru. Intanto il sindaco di Olmedo, Mario Antonio Faedda, commenta: «Tutta la comunità è attonita per quel che è successo. Mi pare una situazione surreale avvenuta in un paese normalissimo. Avrebbero potuto esserci conseguenze ben peggiori».