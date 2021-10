Finisce il sogno azzurro 

Finisce sul più bello il sogno di Daniele Lupo e Paolo Nicolai. La coppia azzurra, impegnata nel World Tour di beach volley organizzato nel porto di Cagliari in via Roma, ha perso in semifinale contro i cechi Perusic e Schweiner al tie-break.

I due proveranno a conquistare almeno il terzo posto nella finale di consolazione contro gli olandesi Varenhorst e Van De Velde. La manifestazione giunge stanotte alla sua conclusione con l’assegnazione delle medaglie.

A giocarsi il titolo femminile saranno le canadesi Pavan e Melissa e le tedesche Borger e Sude. La finale maschile sarà invece tra Perusic e Schweiner e i norvegesi Mol e Sorum.

Dopo i primi tre giorni dedicati alla fase a gironi, è iniziata ieri pomeriggio quella ad eliminazione diretta con i quarti di finale. Gli unici italiani qualificati erano Daniele Lupo e Paolo Nicolai, mentre Carambula e Rossi nel maschile e Menegatti e Gottardi nel femminile avevano salutato la competizione venerdì. Lupo e Nicolai hanno superato nel quarto di finale gli olandesi Brower e Meeuwsen in due set con i punteggi di 21-19 e 21-17. In semifinale contro Perusic e Schweiner non sono riusciti a ripetersi. Dopo aver vinto il primo set 21-17, gli azzurri hanno perso il secondo 21-19 e si sono arresi nell’ultimo 15-10.