Finestrini rotti e gomme squarciate 

Di nuovo nel mirino dei teppisti. Una famiglia Rom, 16 persone in tutto, tra cui cinque bambini, da quando è arrivata a Bolotana, alla fine del 2018, è vittima di episodi di vandalismo. L’ultimo qualche notte fa, il terzo dall’inizio dell’anno. Il camper, in sosta al centro del paese, è stato danneggiato, i finestrini sfondati. All’inizio del mese erano state squarciate le ruote di due auto. Vittima la famiglia Milanovic, di origini romene, che vive in una casa acquistata nel centro storico.

Le intimidazioni

La situazione è stata denunciata da Asce (Associazione sarda contro le emarginazioni) che chiede l’intervento delle istituzioni. «Non si tratta di fatti isolati, bensì gli ultimi di una serie registrati da due anni», sostiene. Al loro arrivo subito si sono diffuse notizie, risultate poi infondate, su presunti furti che i rom avrebbero compiuto in abitazioni e nel cimitero. Due anni fa i primi attacchi teppistici alla famiglia, con un furgone che viene dato alle fiamme. Due settimane dopo anche il camper viene fatto oggetto di lanci di pietre e bottiglie. In quella circostanza una parte del paese, molto ristretta, chiese la cacciata dal paese dell’intera famiglia. Molto fu lo sdegno. Seguirono altri episodi, come la rottura dei vasi di piantine posti all’ingresso della casa dei Milanovic, il danneggiamento di due automobili e incendi a mezzi e gomme squarciate, fino ai più recenti episodi.

L’appello

«Si spera che stavolta intervengano le istituzioni - dice Antonello Pabis, presidente di Asce Sardegna - si sta facendo un torto anche alla consueta ospitalità dei bolotanesi. I Milanovic vengono colpiti al buio, seminando odio e violenza, opponendosi ai rispetto dei diritti e alla solidarietà senza i quali nessuna comunità ha speranza di crescita civile. Abbiamo inviato al sindaco e al prefetto di Nuoro una richiesta di incontro, affinché favoriscano azioni di contrasto civile che con i bolotanesi e la famiglia Rom metteremo in campo». La sindaca Annalisa Motzo respinge l’accusa di aver ignorato il problema: «L’amministrazione comunale può attivare tutti gli strumenti possibili, attraverso i servizi sociali, a sostegno della famiglia e soprattutto dei minori. Noi ci siamo attivati e abbiamo fatto tutto ciò che è consentito dalle norme vigenti. Gli atti teppistici? Occorre denunciarli alle forze dell’ordine».