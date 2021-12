«Finestre pericolanti, vivo in penombra» 

La sua è una vita da inquilino di Area costretto alla penombra. Guai ad aprire quelle finestre: non crollano (e siamo al quarto piano) solo perché tenute ferme da abbondanti dosi di nastro adesivo e un po' di spago. È la condizione di semioscurità permanente (che magari in estate fa anche piacere, ma nel resto dell’anno no) con cui da tanto tempo deve convivere Isidoro Cifelli, 55enne residente in affitto in un palazzo popolare di Area nel cuore della città, in via Nuoro.

Senza vista

La casa misura una cinquantina di metri quadri. Due passi e si arriva al mercato civico, altri due al Municipio. «Peccato che non io li possa vedere – racconta – perché a me il panorama è precluso: gli infissi del salotto e della camera da letto sono in una condizione di disastro tale che tempo fa anche vigili del fuoco e Asl mi hanno consigliato di non aprire le finestre in legno. I listelli orizzontali sono a pezzi, i telai compromessi». Ripetuti giri di nastro adesivo (talora sostituito affinché l’intervento sia ancora efficace) garantiscono un barlume di sicurezza: «Da anni, una decina, prima la buonanima di mia madre con la quale convivevo e ora io siamo costretti a questo chiaroscuro forzato ma ad aprire le finestre non ci penso minimamente perché sono al quarto piano: non oso immaginare cosa accadrebbe se si staccasse anche solo qualche piccolo pezzo dell’infisso».

Lenisce la condizione di crepuscolo permanente la luce che filtra delle finestre del bagno e della cucina dalla parte opposta del corridoio centrale. Area (proprietaria di casa, ma nel palazzo nel frattempo molti alloggi sono divenuti privati) sa tutto e da tempo assicura che interverrà quanto prima compatibilmente con le risorse, i progetti, le priorità.

L’amministratore