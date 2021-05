Fine di un’era, in vendita l’ex cantina sociale 

Circa novemila metri quadrati di area edificabile commerciale in via San Gemiliano sono in vendita per una cifra che si aggira attorno al milione di euro. Nell'ambito del concordato preventivo sottoscritto con il Tribunale, il Consorzio agrario ha infatti messo in vendita l’ex cantina sociale di Sestu, ormai chiusa da quasi quindici anni.

Trattative in corso

Per il momento non c’è ancora il contratto d’acquisto di quello che per quasi mezzo secolo è stato l’immenso punto di conferimento dell’uva per centinaia di viticoltori sestesi. Stando alle indiscrezioni però le trattative sono in corso e più di un privato si è presentato per aggiudicarsi l’area alle spalle di via Salvemini. La cantina è ormai chiusa da quasi 15 anni, ma poi per diverso tempo è stato un punto vendita del Consorzio agrario, destinato all’approvvigionamento dei tanti coltivatori che ancora lavorano nelle campagne di Sestu. Chiusa anche quell’attività, nel complesso concordato preventivo siglato con i giudici dal presidente del Consorzio, Giancarlo Picciau, c’è anche per l'appunto la vendita di quello spazio, ormai dismesso.

L'ex cantina sociale

Per il momento non ci sono commenti ufficiali, ma basta sfogliare la bozza di concordato preventivo per avere la conferma. Rispetto agli anni Settanta e Ottanta la produzione è progressivamente calata, tanto che tanti viticoltori di Sestu con gli anni avevano smesso di conferire. Il prezzo di vendita dell’uva, inoltre, col tempo si era sempre assottigliato e basta fare un giro nelle campagne attorno alla città per vedere tantissimi vigneti oramai abbandonati. Chi è rimasto, poi, ha iniziato a produrre e imbottigliare vino autonomamente o continua a conferire direttamente nella cantina di Monserrato (di cui quella di San Gemiliano era filiale) o altre cantine private. Dopo la chiusura, poi, l’intero immobile era stato acquisito dal Consorzio agrario.

L’immobile

All’interno del grande piazzale di manovra c’è ancora la bilancia che veniva utilizzata per pesare i carrelli: nei giorni di vendemmia arrivavano tonnellate di uva di ogni genere che poi veniva sistemata nei vasconi di raccolta. Complessivamente l’area si estendere per circa 9 mila metri e, già prima dell'entrata in vigore dell’ultimo piano Piano urbanistico comunale del 2010, era stata classificata come comparto “D” (commerciale, artigianale, urbano). Stando alle indiscrezioni il prezzo di vendita dell’ex cantina si aggira attorno al milione di euro, ma ancora nulla è trapelato sulle trattative in corso con gli eventuali compratori. Si sa solamente che l’area fa gola a tanti, anche perché si trova proprio a ridosso del centro abitato. La trattativa, in ogni caso, sarebbe già a buon punto e ci potrebbero essere sviluppi già nelle prossime settimane.

Un nuovo ipermercato

Nell’attesa di conoscere chi acquisterà l'ex cantina sociale e che tipo di progetto ospiterà, dall'altra parte della città intanto sono già iniziati i lavori di costruzione di un nuovo ipermercato da 1265 metri quadrati di superfice vendita (più altri 710 mq di parcheggi) nei pressi della via Iglesias. In quel caso si trattata di un tassello interno all'aggregato urbano da 13 mila metri quadrati. Oltre alla lottizzazione commerciale, però, in quella zona nascerà anche un parco verde attrezzato, con panchine e giochi per bambini, di 5.700 metri quadrati.

