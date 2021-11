«Fine di un incubo, torno a casa» 

Quando l’aereo decollerà dall’aeroporto tedesco sarà davvero la fine di un incubo. «Finalmente si torna a casa». Fabio Manunza lo ripete al fratello Stefano e al cognato Alberto Moretti che domenica sera lo hanno trovato alla stazione di Francoforte scrivendo il lieto fine a una disavventura andata avanti per tre settimane, dopo che il ventunenne di Milis sembrava svanito nel nulla. Questa notte i tre torneranno in Italia, poi nei prossimi giorni dovrebbero fare rientro a casa in Sardegna, dove lo aspettano gli altri parenti.

La storia

L’euforia è ancora alle stelle. Dopo settimane di ricerche da parte della polizia tedesca e appelli sui social e sui giornali per cercare il ventunenne (l’ultima telefonata con i familiari risaliva al 23 ottobre), adesso c’è soltanto una grandissima gioia. «Non riusciamo ancora a crederci – spiega Alberto Moretti – sono state settimane difficili, vissute con grande angoscia e preoccupazione ma anche la voglia di non arrendersi». Ed è stata proprio la determinazione a non lasciare nulla di intentato che ha spinto il cognato e il fratello a partire per cercare Fabio. «Dovevamo tentare il tutto per tutto – va avanti – in Germania in questo momento l'emergenza Covid è a livelli molto seri, ci sono moltissimi contagi, la situazione è critica ma proprio per questo era necessario darci da fare, Fabio poteva anche stare male da qualche parte». E così domenica mattina sono arrivati a Francoforte e lo hanno cercato per tutto il giorno. «Ci ha aiutato tantissimo don Matteo, della comunità cattolica di Francoforte – spiega Alberto – ci hanno ospitato, accolto e ci sono stati vicini e per fortuna alla fine ce l’abbiamo fatta».

Il giorno dopo

Fabio sta bene, ma comprensibilmente, è ancora un po’ provato dopo le settimane vissute da solo in un paese straniero, senza documenti, telefono e soldi (era stato derubato) e con qualche difficoltà a chiedere aiuto visto che non parla bene il tedesco. «Ieri siamo andati al Consolato italiano che in queste settimane si è dato da fare e ci ha aiutato – racconta – stiamo sbrigando tutte le pratiche burocratiche per poter riavere i documenti». Adesso tutto è pronto e i tre potranno prendere finalmente quell’aereo che li riporterà a casa.