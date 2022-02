Finanziaria sprint, accordo bipartisan Cgil: Giunta dei rinvii 

«Condivido il pragmatismo dimostrato in commissione al fine di velocizzare i tempi di approvazione», sostiene il coordinatore della Lega Dario Giagoni, «ma la manovra resta spoglia di interventi strutturali: contro lo spopolamento non bastano i bonus bebè, servono anche le infrastrutture, è necessario supportare il trasporto pubblico locale, e, sul fronte agricoltura, il comparto suinicolo». In realtà, queste ultime misure potranno essere finanziate con l’annunciata legge Omnibus 2 che potrà contare su un centinaio di milioni dell’avanzo di bilancio. Provvedimento dove potrebbero entrare anche alcune norme per correggere la 107, difficilmente il ripristino dei Cda negli enti a causa della contrarietà espressa sempre dalla Lega per voce del capogruppo Pierluigi Saiu.

Alla fine sono rimasti in piedi una manciata di correttivi della maggioranza e un centinaio dell’opposizione. Tra modifiche del centrodestra, da condividere comunque con centrosinistra e M5S, ci sono i fondi per la distribuzione dei microinfusori ai diabetici, ulteriori risorse per il turn over di Forestas, 2,4 milioni per l’Oncologico Businco, 2 milioni per la macchina dell’antincendio, fondi per gli incentivi a medici di base e pediatri in zone disagiate. Gli stanziamenti su cui spingono le minoranze: ulteriori fondi per lo spettacolo, per il commercio e l’artigianato, per incentivi ai lavoratori della sanità di agenzie esterne che non hanno ricevuto alcun aiuto durante l’emergenza sanitaria.

Maggioranza e opposizione hanno scelto l’opzione “Finanziaria snella”: in Aula si discuteranno solo gli emendamenti di carattere generale, e allora non c’è ragione per tirarla troppo per le lunghe. L’obiettivo è arrivare al via libera definitivo già entro la prossima settimana. Ieri, rispetto alle 564 proposte di modifica depositate, la commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az) ha dichiarato parere negativo su quelle soppressive e su tutte quelle puntuali.

Pochi emendamenti

Verso la Omnibus 2

I dubbi di Zedda

In Finanziaria non ci sarà spazio nemmeno per correzioni normative. L’opportunità di alcune - soprattutto all’articolo 10 che prevede i bonus per i bambini con meno di 5 anni residenti nei Comuni sotto i tremila abitanti - è stata messa in evidenza da Massimo Zedda (Progressisti): «Perché si è previsto un incentivo solo per i nati dal 2022? Meglio estenderlo a tutte le famiglie che abbiano figli al di sotto di cinque anni». Inoltre, «occorre vigilare sui finti trasferimenti di residenza fatti solamente per ottenere un beneficio economico; stesso discorso va fatto per il trasferimento delle aziende: non ha senso prevedere 15mila euro per l’apertura di un’attività e 20 per le aziende che si trasferiscono e creano nuovi posti di lavoro. Le misure vanno ricalibrate».

Bocciatura sindacale

Intanto, all’idea di una Omnibus 2 la Cgil non fa i salti di gioia: «Scansare i problemi, rinviare le soluzioni e amministrare l’indispensabile è la cifra di questa Giunta», sottolinea il segretario regionale Samuele Piddiu. E ora, «persino parte della maggioranza inizia a scalpitare: se per una semplice delibera attuativa di una decisione già compiuta ci vogliono mesi, come ha ricordato in Aula un consigliere regionale di maggioranza (Antonello Peru di Cambiamo-Udc, ndr.), come potrà gestire questa Giunta la partita delle partite, quella cioè delle opportunità legate al Pnrr, che dovrà imprimere all’Isola, insieme ai fondi strutturali europei, una svolta decisiva?»

