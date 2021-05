Finanziaria, scommessa sul futuro 

La bozza della variazione di bilancio che porterà nuovi ristori a lavoratori e imprese è pronta. Serve solo il via libera di alcuni assessorati: occorre infatti spostare risorse per mettere in campo un disegno di legge che potrebbe essere approvato già nella prossima seduta di Giunta. Per limare gli ultimi dettagli resta comunque tempo.

Per un’altra settimana il Consiglio regionale sarà impegnato nella discussione della legge sugli staff che riprende stamattina alle 10, successivamente potrebbero ritornare tra i banchi dell’assemblea anche le riforme della sanità e degli enti locali, per una serie di aggiustamenti tecnici: concordati, almeno nel primo caso, con il Governo, così da evitare l’impugnazione dei provvedimenti. Nel frattempo, l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino avrà l’opportunità di rivedere parti sociali, datoriali ed enti locali con cui ha già avuto un incontro interlocutorio nei giorni scorsi.

Meno entrate

Massimo riserbo, ancora, sull’ammontare di quella che è stata sempre annunciata come la vera Finanziaria politica per il 2021. Intanto a causa degli spostamenti di risorse ancora da definire, e poi perché rispetto agli altri anni le entrate sono diminuite. Si cercherà di compensare con l’accordo Stato-Regione del 2019 da 1,5 miliardi di euro per investimenti, ma sarà inevitabile una diminuzione della spesa, e per questo bisognerà concordare con il Consiglio regionale le partite da portare avanti.

Resta però l’incognita dei lavori in Aula. Sembra tornato il sereno, eppure resistono gli strascichi dell’ultima bagarre. Anche se sulla variazione di bilancio in tanti sostengono che i veri problemi la maggioranza potrebbe riscontrarli al suo interno. Fasolino sta già ponendo preventivamente rimedio, avendo contattato i capigruppo per un incontro preliminare al varo del ddl in Giunta. Sinora è stata la Lega a premere di più per accelerare su ristori e risorse per i territori, lo ha fatto ben capire in occasione dell’ultimo vertice col presidente della Regione, potrebbe ribadirlo con forza anche all’assessore al Bilancio.

Progetto di sviluppo

Fasolino, per la verità, guarda anche molto oltre questa manovra. «Per me era fondamentale aprire un confronto con i sindacati, le associazioni di categoria, Anci e Cal, aprire un dialogo che in questo momento mancava», spiega, «iniziare a ragionare con loro su un progetto generale di sviluppo per la Sardegna». Un progetto «non legato solo a questa variazione ma alle tante risorse che arriveranno nell’Isola». Oltre a quelle dell’accordo del 2019 ci sono quelle della prossima programmazione europea, ben tre miliardi, oltre il doppio di quelle del precedente ciclo. E poi c’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «I fondi ci saranno anche per la Sardegna», rassicura l'assessore, «e dove non arriva il Recovery Fund, arriva il fondo complementare».

1,5

miliardi

le risorse che saranno garantite nel 2021 alla Sardegna grazie all’accordo Stato-Regione del 2019

3

miliardi

la quota che spetterà all’Isola dei fondi della programmazione europea 2021-2027