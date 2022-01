Finanziaria, riecco i cda negli enti: malumore della Lega 

Intanto l’iter pre-Aula della manovra si avvia a conclusione. Ieri sono arrivati anche i pareri positivi delle commissioni Attività produttive, Autonomia e Governo del territorio. Oggi alle 11 scade il termine per la presentazione degli emendamenti, dopodiché è previsto il setaccio da parte degli uffici e la discussione in commissione Bilancio, contestualmente a quella degli articoli. L’opposizione chiederà pochi giorni per la relazione di minoranza, non tutti i dieci che le spetterebbero, e il testo dovrebbe entrare in aula a fine mese o ai primi di febbraio: un’approvazione rapida eviterebbe la proroga dell’esercizio provvisorio (che scade il 31 gennaio, ma essendo i pagamenti programmati a fine mese la nuova legge arriverebbe in tempo).

A novembre non se n’era fatto nulla per la contrarietà netta della Lega. A questo giro il problema è il medesimo. La Lega sarebbe disposta a firmare solo se alcuni dei quattordici, tra enti controllati e agenzie, venissero accorpati, riducendo così il numero totale, e se comunque il ripristino dei consigli di amministrazione non determinasse alcuna spesa aggiuntiva. Quello di ieri è stato solo un primo confronto che – non è da escludere – prima di approdare in Consiglio, potrebbe anche trasferirsi in sede di tavolo dei segretari di partito con il presidente Solinas.

Fallito il tentativo di inserirli nella legge omnibus, la maggioranza ci riprova con la Finanziaria. Riecco i cda negli enti: il ripristino è previsto in un emendamento a firma Psd’Az che probabilmente entrerà direttamente in Aula. Ieri se ne è discusso a lungo durante un incontro tra i capigruppo del centrodestra convocato dal presidente dell’Assemblea Michele Pais.

I pareri

Le richieste

Dalle audizioni degli assessoriemerge che le proposte di modifica della Giunta non saranno poche. In prima commissione, per esempio, il responsabile degli Enti locali Quirico Sanna ha parlato di «risorse insufficienti» e ha invocato «un incremento nella dotazione perché l’assessorato ha in capo il funzionamento della macchina regionale». Paolo Demuru, coordinatore del settore dell’assessorato degli Enti locali, ha sottolineato che alcune voci di spesa devono essere modificate perché sono state previste al ribasso: sono stati stanziati 1,6 milioni in meno per le associazioni dei Comuni e 500mila per le compagnie barracellari. Oltretutto, ha aggiunto Sanna, «registriamo una grave carenza di personale nell’assessorato». Situazione confermata dall’assessora al Personale Valeria Satta. Che, da parte sua, ha elencato ulteriori voci da finanziare: l'adeguamento del lavoro agile (700mila euro), il bando per la videosorveglianza, un fondo per interventi di innovazione tecnologica nei Comuni con meno di 500mila abitanti, come azioni di contrasto allo spopolamento.

Anche Forza Italia, con la prima firma di Emanuele Cera, presenterà un emendamento, sul modello della bozza di Anci Sardegna, per equiparare il trattamento economico di sindaci e amministratori locali sardi a quello dei colleghi delle Regioni a statuto ordinario, dove - con la finanziaria nazionale - le indennità sono state incrementate, in misura percentuale proporzionale a quelle dei presidenti di Regione. Dalle opposizioni sono attesi almeno 150 emendamenti.

