Finanziaria promossa a metà 

Apprezzamenti a parte (sul rifinanziamento del Fondo Resisto, sui 40 milioni per le progettualità degli enti locali, sulle misure di contrasto allo spopolamento), in una lunghissima nota Confindustria richiama l’importanza di «rilanciare in Sardegna una politica industriale e manifatturiera, moderna e sostenibile», di «potenziare nella manovra finanziaria, anche con ulteriori risorse (rispetto al già ipotizzato finanziamento Sotacarbo), le competenze dell’amministrazione regionale sulle materie energetiche», e di «allocare fondi per la Zona economica speciale della Sardegna, così da garantire un contributo per un immediato ed efficace funzionamento al fine di provare a recuperare gli anni di ritardo accumulati».

Il testo della Finanziaria 2022 supera con riserva l’esame dei portatori d’interesse. Nel primo giorno dedicato alle audizioni non passano inosservati il giudizio negativo della Cgil, come pure i suggerimenti di maggiori stanziamenti su una serie di capitoli arrivati da Confindustria.

Nel confronto con la commissione Bilancio, presieduta dal sardista Stefano Schirru, il segretario regionale del sindacato, Samuele Piddiu, parla di «manovra priva di una visione perché si concentra su misure parziali e insufficienti ad affrontare le numerose questioni aperte, a partire dall’occupazione: il lavoro è il grande assente perché non è prevista alcuna forma di premialità per le aziende virtuose». Oltretutto, «è mancato il confronto tra Giunta e parti sociali: abbiamo incontrato Solinas una volta sola».

La Zona speciale

Il nodo fondi Ue

Nemmeno Cna è troppo generosa. «La bozza solo in minima parte accenna agli obiettivi di irrobustire e consolidare la ripresa economica e definire le coordinate entro cui avviare la gestione del Pnrr e dei Fondi europei 2021-2027», spiega il segretario regionale Francesco Porcu. Anche Cna ha le sue proposte: uno stanziamento di 10 milioni per costruire un progetto pilota, individuando due aree dell'interno su cui sperimentare la costruzione di un modello di sviluppo locale; l'istituzione di un fondo rotativo di piccolo credito per il settore artigiano; lo stanziamento di due milioni per rifinanziare la legge sull'apprendistato.

Per Confsal, Elia Pili ha insistito sulla necessità che «sia eliminato il numero chiuso in Medicina». Giorgio Delpiano di Confapi ha insistito sulla necessità di realizzare infrastrutture per combattere lo spopolamento e di un maggiore sostegno alla internazionalizzazione delle imprese. Secondo Daniele Serra di Confartigianato «c'è bisogno di più risorse per la legge di settore». Roberto Bolognese di Confcommercio ha elogiato la manovra nella parte in cui stanzia 30 milioni di euro come contributo per la categoria, ma ha chiesto un intervento per i centri commerciali naturali: «Se non ci sono servizi, nessuno rimane nelle zone interne».

«Burocrazia pesante»

Per il mondo delle campagne, Maurizio Onorato (Confagricoltura) ha chiesto «risorse per la ricerca in agricoltura, per prevenire i danni alle colture e non intervenire troppo tardi». Pietro Tandeddu (Copagri) ha evidenziato che «nel bilancio dell'agricoltura ci sono 230 milioni di euro ma di questi 40 vanno al funzionamento dei consorzi e 120 agli stipendi delle agenzie agricole pubbliche. Sono questi i numeri che dobbiamo realmente considerare per capire come misurare gli investimenti della Regione nell'agricoltura». Parole condivise anche dalla Coldiretti, che con Luca Saba ha chiamato in causa «il peso della burocrazia, che condiziona in modo severo e definitivo le scelte della politica».

Per il mondo delle professioni, l’avvocata Susanna Pisano (Conprofessioni) ha chiesto alla Regione un intervento incisivo per sopperire alla mancanza di personale nel comparto sanitario. Claudio Atzori (Legacoop) ha sottolineato «la necessità che finiscano gli aiuti emergenziali a fronte di investimenti veri e propri». Si riprende oggi alle 16 con i rappresentanti del mondo del credito, del terzo settore e delle Università.

