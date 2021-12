Finanziaria 2022, la Giunta accelera 

Ma «abbiamo bisogno di conoscere gli atti», ha spiegato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Quando si ragiona di cifre di questo livello non si può entrare in Aula senza avere una conoscenza compiuta». D’altra parte, ha sottolineato Desirè Manca (M5S), «questo disegno di legge è stato deliberato dalla Giunta due mesi fa». «C’era tutto il tempo per esaminarlo», ha detto Rossella Pinna (Pd), «ma voi avete preferito parlare di incarichi e grane interne».

Ma se la Finanziaria è dietro l’angolo, ieri pomeriggio intanto in Aula è slittato il via libera al disegno di legge sui debiti fuori bilancio del 2020. Rinviato perché l’opposizione non ha rinunciato a chiedere il tempo necessario per la relazione di minoranza, nonostante l’appello del capogruppo del Psd’Az Franco Mula ad arrivare all’ok in giornata, cosa che avrebbe consentito «di liberare risorse».

Ossigeno alle zone interne e ai Comuni, lotta allo spopolamento, incentivi alla formazione e all’occupazione dei giovani saranno, «su indicazione del presidente della Regione», i punti cardine nella prossima manovra di bilancio, che la Giunta Solinas potrebbe discutere già entro questa settimana. «Avevamo promesso tempi stretti e saremo in grado di rispettare l’impegno preso», ha aggiunto l’assessore, «considerato che abbiamo già attivato il confronto con i sindacati, le parti datoriali, l’Anci e il Consiglio delle autonomie locali». Sarà difficile, tuttavia, ottenere il via libera del Consiglio regionale entro l’anno, evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio per almeno un mese.

Dopo due manovre varate in piena emergenza è in arrivo la prima Finanziaria politica della legislatura. «Riprenderemo i temi che avevamo in mente prima del Covid, e che ci consentiranno di raggiungere gli obiettivi di questo mandato», ha annunciato ieri l’assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino.

Slittano i debiti

«Inefficienze»

L’opposizione aveva potuto vedere il testo solo ieri mattina, durante la seduta della commissione Bilancio che poi ha approvato con i voti della maggioranza. I debiti, per un ammontare di 38 milioni di euro circa, sono tutti maturati nell’assessorato agli Enti locali. Alla seduta ha partecipato anche il responsabile Quirico Sanna che ha parlato di «situazioni consolidatesi nel tempo e di problemi legati al cospicuo patrimonio immobiliare della Regione», riconoscendo però che «il quadro generale fa emergere inefficienze e responsabilità da verificare ed approfondire».

Nel calderone ci sono centinaia di migliaia di euro per utenze non pagate, bollette del telefono, canoni di leasing, milioni di euro per i servizi di portierato. Fasolino ha invitato all’approvazione «per senso di responsabilità»: «Al di là della natura di questi debiti e dell'assessorato di competenza, sono servizi di cui la Regione ha usufruito e che perciò devono essere pagati». Il testo ritornerà in Consiglio martedì prossimo, ma forse sarà troppo tardi per coprire il buco entro l’anno.

Altri 15 milioni

Tornando alla seduta del pomeriggio, è passata all’unanimità una leggina entrata con la procedura d’urgenza che rifinanzia di 15 milioni di euro il fondo Resisto per lo scorrimento di altre 600 istanze. «Con la Legge omnibus abbiamo soddisfatto tutti i lavoratori autonomi», ha detto l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, «adesso rifinanziamo il fondo per le piccole e le medie imprese».

All’inizio dei lavori due comunicazioni del presidente Pais: Andrea Piras è il nuovo vice capogruppo della Lega (al posto del presidente della commissione Autonomia Pierluigi Saiu), mentre Eugenio Lai è il nuovo presidente del gruppo LeU. Sostituisce Daniele Cocco che da oggi è vice presidente.

