Finanza, scoperti 3546 evasori totali  

La Guardia di finanza sulle tracce dei furbetti del reddito di cittadinanza (5.868 sono stati scoperti) e a caccia dei truffatori dei dispositivi di protezione individuale nell'anno del Covid (1.347 i denunciati). Senza perdere di vista il core business, la lotta all'evasione fiscale Nem 3.546 sono stati i soggetti completamente sconosciuti al fisco individuati.

Le cifre

Sono i numeri principali del bilancio operativo delle Fiamme Gialle nel 2020. Sequestrati ben 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, nonché circa un milione di confezioni e 160 mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). La Finanza ha eseguito 1 milione e 340 mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 800 mila interventi ispettivi e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. Sul fronte del reddito di cittadinanza tra i 5.868 furbetti scoperti ci sono anche intestatari di ville e auto di lusso, e mafiosi con condanne definitive.

La collaborazione

Gli interventi - svolti anche con il contributo dell'Inps - hanno permesso di intercettare oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi. Rilevante poi la quota degli evasori totali, ossia imprenditori o lavoratori autonomi sconosciuti all'Amministrazione finanziaria e dei lavoratori in nero o irregolari (19.209). Denunciate inoltre 10.264 persone, di cui 308 arrestate, per aver commesso 7.303 reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati per reati di imposte dirette e Iva è di 800 milioni, mentre le proposte di sequestro al vaglio dei magistrati ammontano a 4,4 miliardi.

Le frodi

In danno al bilancio nazionale e comunitario sono state accertate frodi pari a oltre 273 milioni di euro, mentre si attestano su circa 211 milioni di euro le frodi confermate nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con ben 9.169 denunciati. Verificate frodi per 54 milioni di euro legate ai Fondi strutturali e risorse gestita centralmente della Commissione europea

