«Finalmente una squadraviva» 

Sorrisi e speranze. Una buona prestazione e un pari prezioso strappato in un campo difficile, dopo quattro sconfitte consecutive: dalla gara col Sassuolo i tifosi rossoblù hanno più di un motivo per riprendere a sperare.

«Bene così, oggi si è vista una squadra umile e convinta che lotta su ogni palla», scrive Carlo sulla pagina Facebook del Cagliari. «Ho visto finalmente un gruppo che vuole lottare unito», prosegue Ciriaco. «Non siamo da ultimo posto», è certo Claudio, che aggiunge: «È stata una partita difficile ma siamo riusciti a tenere benissimo». Dalla prestazione alle scelte di Mazzarri, Mirko fa la sua personale analisi: «Sono sempre dell’idea che in campo sia meglio avere giocatori come Bellanova, Grassi, Zappa, Carboni e pure qualcuno della Primavera, che hanno voglia di emergere». Ecco Vincent: «Oggi si è visto che con Grassi in campo il gioco gira meglio, con Ceppitelli si è difeso meglio. Carboni bravo ma acerbo. Bellanova è veramente forte».

Le note dolenti

Al di là della prova di carattere che ha portato un punto prezioso, secondo i tifosi rossoblù c’è da lavorare per ritrovare la strada della vittoria. Per Pier Paolo è stata una «bella partita, peccato però per la difesa molto fragile. Urgono rinforzi». Stesso pensiero di Marco: «Ci sono sempre errori dei singoli e una difesa scarsissima, pareggio che non ci voleva». In vista del prossimo match arriva un consiglio da parte di Marco: «Per lo scontro diretto e per il morale della squadra stessa, l'importante è dare sempre il massimo e sudare per la maglia che si indossa. Bisogna sempre onorarla. Oggi sono contento», tira un sospiro di sollievo il tifoso rossoblù.

In tanti attendono con ansia il mercato di gennaio: «Per quanto visto, secondo me gli acquisti necessari a gennaio dovranno essere almeno tre o quattro», analizza Maurizio, «un esterno basso di destra, un regista davanti alla difesa e un buon centrale. A sinistra aspetto il rientro di Dalbert e al centro il miglior Godin. Non sono importanti i nomi, purché abbiano esperienza, pronti fisicamente e che conoscano il calcio italiano. E in giro ce ne sono validi». Ragionamento simile anche da parte di Adriano: «A gennaio venderei diversi titolari e acquisterei un incontrista, un regista, un centrale e due laterali difensivi. E prenderei Simy che è un contropiedista nato».