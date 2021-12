«Finalmente una casa anche per noi» 

Cinque anni per progettarli e costruirli, altri cinque per assegnarli. Gli otto alloggi che Area ha realizzato con 600 mila euro nel rione Campo Prigionieri sono pronti ma solo quattro sono stati assegnati poiché sei delle dieci domande presentate sono state rigettate. Due giorni fa il Comune (che nel frattempo si è assunto l’onere di curare l’intera procedura) è riuscito a individuare quattro famiglie assegnatarie delle case che l’ex Iacp aveva costruito nell’ambito del ventennale programma di risanamento del quartiere degradato nella località Cannas di Sopra.

Il racconto

Si tratta di quattro famiglie, alcune delle quali risiedono da 50 anni nell’agglomerato privo di strade e marciapiedi sorto durante l’ultimo conflitto mondiale per dare un riparo ai prigionieri di guerra. Il bando speciale indetto lo scorso settembre era destinato ai residenti del quartiere composto da vecchi cameroni (occupati abusivamente) nel tempo modificati. Tra le domande accolte, c’è quella della famiglia di Antonello Corrias: «Finisce un’odissea e si apre una fase nuova della nostra vita in un’abitazione degna di tale nome». Insediamento previsto per metà gennaio.

L’auspicio

I vent’anni di attesa dei Corrias sono superati dai 41 della 61enne Pinella Puddu: «Sono arrivata a Campo Prigionieri che mia figlia aveva pochi mesi: mi sembra un sogno poter lasciare il semi rudere in cui mi ritrovo». Una felicità condivisa da Giuseppe D’Andrea che abita qui dal ’72: «Ora però chi di competenza deve dare una sistemata a una rione in condizioni indecenti e far di tutto per assegnare le case rimaste vuote». Vuote e spesso in balìa di ladri e vandali. In una città affamata di alloggi non dovrebbe essere difficile individuare altri quattro inquilini: «Priorità ai residenti del rione - anticipa l’assessore Piero Porcu – ma se così non fosse d’intesa con Area si valuterà di attingere dalla graduatoria ordinaria».