Finalmente l’Ironman in Sardegna 

La chiamano “M dot” e per molti triatleti è il massimo. Quella emme granitica, con il pallino sopra, è il simbolo e la lettera centrale di un nome, un marchio, che è leggenda nel triathlon: Ironman. Nata alle Hawaii nel 1978 come sfida impossibile (3,8 km di nuoto, 180 in bici senza scia, 42,195 di corsa consecutivamente), oggi resta la gara di triathlon più lunga tra le distanze ortodosse, dato che ce ne sono anche di molto più lunghe, ed è replicata in altre 51 prove full distance, una delle quali in Italia, a Cervia, e 127 half distance. Dopo aver tentato di corteggiare la distanza originale, nel 2019 la Sardegna ha finalmente annunciato l’ingresso nel circuito dei 70.3 (il numero indica le miglia complessive del percorso). Annullata per Covid l’edizione inaugurale del 2020, domenica finalmente il sogno di molti triatleti sardi sarà realtà a Santa Margherita di Pula.

Il percorso

È stato il Forte Village, che da alcuni anni ha investito nel triathlon proponendo sempre ottime versioni del “medio”, a perfezionare l’allestimento, che formalmente inizierà domani con l’apertura dell’expò e il ritiro dei pettorali e del “pacco gara”. Il tracciato prevede la partenza dalla spiaggetta del resort, un giro unico di 1900 metri di nuoto, quindi il classico percorso che da Santa Margherita porta a Domus de Maria, Teulada, Sant’Anna Arresi (giro di boa), Porto Teulada, Chia e ritorno: 90 chilometri tecnici e panoramici che preludono alla mezza maratona finale, 21 km su un percorso a bastone di circa 10 da ripetere due volte.

I partecipanti

Venerdì saranno rese note le cifre definitive sugli iscritti, dato che il periodo e le difficoltà nei trasporti non rendono facile il compito di nessun organizzatore (neppure dei più bravi) ma non ci si dovrebbe discostare troppo dal target che prevedeva di arrivare a quota 2000. Gli stranieri saranno circa il 60 per cento (Gran Bretagna, Francia e Germania i più rappresentati), si calcola che il 40% siano esordienti e la stessa percentuale viaggi con almeno 2 accompagnatori. Cifre che renderanno felice per l’investimento l’assessorato regionale al Turismo, che sa di aver scelto un evento e un marchio che hanno numeri di diffusione (soprattutto sui vari social network) di assoluto rilievo: sono ben 4 i milioni di follower nel mondo sui vari profili dell’Ironman.