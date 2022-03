«Finalmente ho una casa» 

«Meno male, finalmente dopo otto anni ce l’abbiano fatta ad avere una casa tutta per noi. Certo che la burocrazia es mala a cumbattere ». La burocrazia è difficile da combattere ma picchia oggi ribatti domani alla fine Gianfranco Piras, Tiziana Sbraccia, Marco Demelas, Ugo Trogu, Luigi Marongiu e altre 37 famiglie hanno una casa.

Al traguardo

Ieri i massimi dirigenti di Area, il direttore generale Cristian Filippo Riu e la responsabile della sede di Oristano Adele Flavia Murru, presente l’assessore regionale dei Lavori pubblici Aldo Salaris, hanno consegnato le chiavi dei 42 alloggi ad altrettante famiglie oristanesi. «Concittadini che hanno atteso con pazienza-- ha rimarcato il sindaco Andrea Lutzu-- e che finalmente realizzano il diritto ad avere una casa e queste realizzate da Area sono davvero delle belle case che ciascuno deve difendere, conservare e tutela come un bene prezioso». Adele Flavia Murru aggiunge: «Sono state realizzate dopo tante difficoltà, trattiamole bene perché meritano e noi vigileremo». Il direttore generale Cristian Filippo Riu aggiunge i particolari tecnici: 2.800 metri quadrati, 4,3 milioni di euro la spesa. Il complesso in viale Indipendenza, (quartiere Sacro Cuore) è dotato di impianto fotovoltaico, i 42 appartamenti da 40 ai 90 metri quadrati ciascuno, tutti climatizzati, l’acqua calda prodotta da energia solare, le acque piovane raccolte per irrigare gli spazi verdi. «Esiste una disponibilità finanziaria di 400 mila euro per completare gli impianti al servizio dell’autorimessa e a metterla in esercizio», conclude il direttore generale Area. Si era aspettato tanto e oltre non si poteva anche perché forti erano le aspettative dei cittadini ma «si era preoccupati che queste case potessero essere occupate abusivamente, non nascondiamocelo», confessa Lutzu.

La richiesta

Ma il problema casa non poteva di certo finire qui. Il sindaco ricorda che il Pnrr ha finanziato con un milione e mezzo la riqualificazione degli alloggi di via Alghero e con 900mila euro la costruzione di 6 alloggi in via Olbia. L’assessore ai servizi sociali Carmen Murru ne approfitta per ricordare che la settimana prossima saranno inaugurate le 4 case mobili per i senza tetto e che «anche con il dormitorio siamo al fotofinish». Il miglioramento delle condizioni abitative delle fasce più deboli della popolazione è il problema che angoscia tante famiglie oristanesi, l’elenco dei richiedenti si avvicina ai trecento. «Dare una risposta -spiega il presidente della Regione Christian Solinas- con l’assegnazione dei 42 nuovi alloggi è un segno di attenzione concreto teso a mitigare gli effetti della crisi generata dalla pandemia». L’assessore del Lavori pubblici Aldo Salaris: «La consegna dei 42 alloggi è motivo di gioia e soddisfazione perché è un atto fondamentale dell’azione della Regione che con misure dedicate è impegnata nella formazione di un sistema più equo, attento alle esigenze delle famiglie più fragili». I 42 capi famiglia firmano le carte, ritirano e baciano le chiavi. «Quasi non ci speravo, tutte le volte c’era un problema. Abito, anzi abitavo, in una casa vecchia, malandata e umida. Questa è bella. Ancora non l’ho vista ma è come ci sia già stata», racconta signora Luisa, pensionata 75 anni.