Finale beffa per l’Olbia 

Olbia (3-5-2) : Ciocci; Brignani (22’ st Pinna), Pisano, Emerson; Arboleda, Lella (36’ st Occhioni), Giandonato (22’ st Ladinetti), Chierico (15’ st Biancu), Travaglini; Udoh (36’ st Saira), Ragatzu. In panchina Barone, Van der Want, Sanna, Perseu, Belloni, Mancini, Manca. Allenatore Canzi.

Olbia 2

Virtus Entella 3

Virtus Entella (4-3-1-2) : Borra; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Pavic; Dessena, Rada (7’ st Lipani), Karic (36’ st Morosini); Schenetti (25’ st Palmieri); Magrassi (36’ st Lescano), Merkaj. In panchina Siaulys, Barlocco, Pellizzer, Chiosa, Sadiki, Paolucci, Meazzi. Allenatore Volpe.

Arbitro : Saia di Palermo.

Reti : nel primo tempo, 25’ Schenetti, 33’ Udoh; nella ripresa, 10’ Travaglini (a), 28’ Ragatzu, 45’ Merkaj.

Note : ammoniti Emerson e Rada. Recupero 0’ pt-3’ st. Spettatori circa 700.

Olbia. Alla vigilia della sfida con la Virtus Entella, per ritrovare un successo che mancava da due turni, Max Canzi aveva chiesto ai suoi un gol in più dell’avversario.

Invece, a farne uno in più, allo scadere dei 90’, è la big ligure, che espugna il “Nespoli” 3-2 alla 6ª giornata di ritorno di C infliggendo all’Olbia la dodicesima sconfitta in campionato.

Botta e risposta

Partita bellissima, in cui i bianchi se la giocano alla pari con la quarta forza del girone B ma nella quale, sul piano dei gol, sono sempre costretti a inseguire. Nel primo quarto d’ora c’è solo l’Olbia, che ci prova con Udoh e Ragatzu, intercettati da Borra, Lella, di testa alto, e Chierico, che da angolo di Emerson costringe il portiere ospite al colpo di reni. L’Entella prova ad abbassare i ritmi e a ripartire ma quando si presenta dalle parti di Ciocci lo fa con una ciabattata, facile preda dell’estremo di casa (21’). Pisano e Brignani giganteggiano in difesa, finché al 25’ Merkaj supera il centrale scuola Bologna, al rientro dopo l’infortunio con una mascherina protettiva sul volto, per servire dal fondo l’accorrente Schenetti, che in seconda battuta, dopo aver trovato prima il muro di Emerson, infila Ciocci da fuori con un gran tiro. Da quel momento la partita sembra svoltare, liguri più aggressivi, galluresi di rimessa ma mai domi, tanto che basta poco per trovare il pareggio con Udoh, che al 33’, dopo i tentativi di Arboleda e Lella su iniziativa di Travaglini, brucia Borra a botta sicura. Chiude la frazione l’uscita di Borra su Udoh innescato da Arboleda.

Sconfitta sul gong

Ma al 10’ della ripresa l’undici di Chiavari si riporta in vantaggio favorito da una deviazione di Travaglini sulla conclusione di Merkaj dagli sviluppi di un corner. Parte il valzer delle sostituzioni e sulla sponda gallurese si rivede anche Ladinetti, al debutto quest’anno dopo il ritorno a Olbia durante il mercato di gennaio. Energie fresche per riprendersi scena e partita, che al 28’ è riaperta dal tiro cross di Ragatzu, che dalla distanza beffa Borra. L’ex Cagliari ci riprova al 39’, ma il palo gli nega la gioia della doppietta. Una gioia, quella del gol, che la sfida riserva, dagli sviluppi di un’altra palla inattiva, a Merkaj, a segno allo scadere quando il pareggio sembrava, ormai, cosa buona e giusta. Soprattutto per l’Olbia. Una beffa difficile da digerire.

© Riproduzione riservata