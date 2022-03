Filmato choc sull’aggressione 

Si aggrava la posizione di Davide Iannelli e non solo perché è morto Antonio Cozzolino. È vero che Iannelli da domenica scorsa è accusato di omicidio volontario, per avere aggredito lanciandogli della benzina il rivale e averne provocato il decesso. Ma ora ci sono ulteriori pesanti contestazioni che scaturiscono dalla visione di un video acquisito dalla Polizia di Stato. Un filmato dal contenuto scioccante che documenta l’aggressione di Cozzolino (11 marzo scorso) in via Petta, nel quartiere olbiese di San Nicola.

Stando a indiscrezioni, dal filmato emergerebbe la determinazione di Iannelli a colpire Cozzolino senza ripensamenti o pietà. Immagini impressionanti che sono state esaminate dal pubblico ministero Claudia Manconi. La stessa magistrata che ieri ha conferito l’incarico (al medico legale Salvatore Lorenzoni) per l’autopsia sul corpo di Cozzolino.

Braccato in strada

Le immagini del filmato acquisito dalla Procura sono state estrapolate dalla memoria di un sistema di videosorveglianza. L’impianto è attivo in via Petta, a quanto pare si tratta di una telecamera attivata dal proprietario di un immobile. Le immagini sono impressionanti. Iannelli attende l’arrivo di Cozzolino con un contenitore in mano e quando lo vede gli lancia il liquido infiammabile che investe la vittima nella parte superiore del corpo. Antonio Cozzolino si alontana velocemente e guadagna terreno. Iannelli, stando alle indagini e al contenuto del filmato, non desiste, non ha ripensamenti e si dirige verso il rivale. Cozzolino perde l’equilibrio e cade, neanche a questo punto Iannelli si ferma, avvicina l’accendino alla testa della vittima e innesca le fiamme. La vittima viene avvolta da una nuvola di fuoco che non le dà scampo.

Iannelli, assistito dagli avvocati Cristina e Abele Cherchi, si è difeso dicendo che non aveva l’intenzione di uccidere Cozzolino e che non immaginava le conseguenze del suo gesto. Ma le indagini, almeno per ora, non sembrano andare nella direzione delle affermazioni dell’indagato. Anche riguardo alla presunta premeditazione, infatti la Polizia ha la prova di un violento battibecco tra i due, poche ore prima dell’aggressione di via Petta.