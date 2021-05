File negli hub, ieri 23mila dosi 

Sembra quasi un numero magico, 22.899. A tanto ammontano le dosi di vaccino che Regione e Ats sono riusciti a somministrare in occasione della della seconda giornata di Open day svolta in sei hub sardi. E venerdì erano state 21mila. «Un ottimo risultato, che rispecchia le potenzialità del nostro sistema nell'ambito della campagna in corso», hanno commentato il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore alla Sanità Mario Nieddu. Poi però bisogna fare i conti con il richiamo arrivato dal commissario Francesco Figliuolo: molte regioni sono ancora troppo indietro nelle vaccinazioni agli over 60, che restano prioritarie. Tra queste c’è appunto la Sardegna.

La campagna

Anche se l’Isola resta sempre all’ultimo posto per quanto riguarda il rapporto tra dosi consegnate e quelle somministrate, la campagna di vaccinazione, complici gli Open day con il prolungamento dell'operatività fino alle mezzanotte in sei hub dell'Isola, e con l'avvio delle vaccinazioni a Carloforte nell'ambito del progetto per le isole Covid-free, ha registrato una forte accelerata. «Abbiamo attivato sinergie importanti sul territorio e lavoriamo ogni giorno per potenziare la nostra capacità di risposta alla pandemia. Il grande impegno degli operatori in campo sta portando risultati concreti», puntualizza il presidente Christian Solinas.

Parole di soddisfazione anche dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: «Premiati i grandi sforzi organizzativi e il lavoro costante del personale impegnato nei nostri hub e centri di vaccinazione. In questa campagna serve ancora il massimo impegno da parte di tutti, ma la Sardegna conferma, ancora una volta, di avere una macchina che funziona».

L’appello

Il grande afflusso agli Open day ha ovviamente intaccato le scorte di fiale. «Sì, stiamo esaurendo le scorte in magazzino – ha confermato il commissario straordinario dell’Ats, Massimo Temussi – Ho chiesto al commissario Figliuolo di anticipare l’arrivo delle nuove dosi a domani e non aspettare quindi, come al solito, martedì o mercoledì».

Il richiamo

Ma proprio nella giornata del record ecco che arriva la lettera del generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. «Vaccinare soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità resta la priorità - scrive il generale – ma in questi ultimi giorni tale focus appare un po' perso di vista, nonostante in molti casi queste categorie non siano state messe completamente in sicurezza». A livello nazionale l'83% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose, ma tra i 60enni la percentuale scende al 64%, con notevoli differenze tra territori. Differenze che purtroppo interessano anche la Sardegna.

I dati regionali

Delle oltre 706mila somministrazioni effettuate nell’Isola tra prima e seconda dose da inizio campagna a ieri sera, 507mila sono andate ai sardi dai 60 anni in su (compresi ospiti Rsa, malati e tutti coloro che rientrano nelle categoria fragili o prioritarie). Secondo il piano regionale nella fascia 60-89 ci sono nell’Isola 378mila persone, e altri 158.364 rientrano in quella vulnerabili under 70.’81% degli over 90 ha ricevuto la prima dose, il 67 la seconda; nella classifica delle regioni la Sardegna è al quartultimo posto (Umbia, Toscana, Veneto e Emilia hanno somministrato la prima dose a tutti gli ultranovantenni). Nella fascia 80-89 anni invece l’87% ha ricevuto la prima dose, il 76 è vaccinato (quintultima in Italia, Veneto e Toscana sono primi: al 96% la prima dose e all’82 e 86% la seconda). Diventa più marcato il ritardo nella vaccinazione per chi ha da 70 a 79 anni. Molise e Umbria sono le regioni più avanti (84% dei cittadini ha ricevuto la prima dose, il 25% e il 16% sono vaccinati), la Sardegna invece a partire dal fondo classifica si piazza quarta: il 74% ha ricevuto la prima dosa ma solamente il 19% la seconda. Infine gli over 60, i sardi con la prima dose sono il 55,7%, i vaccinati appena il 13. In questo caso peggio della Sardegna nella graduatoria dei vaccinati solo la Provincia di Trento, nella classifica invece della prima dose sei regioni.Curiosità, la Sardegna è nei primi posti in Italia per somministrazioni nella fascia 16-19: quinta, per l'esattezza, con il 3,5% dei ragazzi che ha fatto la prima dose e l’un per cento già vaccinato.

